LPG से कितनी सस्ती पड़ती है PNG गैस, जानें कनेक्शन लेने का तरीका?

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय करीब 33 करोड़ से ज्यादा घरेलू एलपीजी उपभोक्ता है. वहीं लगभग एक 1.5 करोड़ घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन मौजूद है और करीब 60 लाख ऐसे घर है जो पाइपलाइन गैस नेटवर्क के पास रहते हैं. गैस मंत्रालय ने उन उपभोक्ताओं से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की है, ताकि एलपीजी की मांग को कुछ हद तक कम किया जा सके. मंत्रालय का कहना है कि घरेलू पीएनजी सेक्टर में गैस की पर्याप्त उपलब्धता और मौजूदा उपभोक्ताओं के नियमित रूप से सप्लाई मिल रही है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की पीएनजी गैस एलपीजी से कितनी सस्ती पड़ती है और इसका कनेक्शन लेने का तरीका क्या है.