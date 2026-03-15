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LPG से कितनी सस्ती पड़ती है PNG गैस, जानें कनेक्शन लेने का तरीका?
पीएनजी पाइपलाइन के जरिए घर के किचन तक पहुंचती है. इसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है और गैस मीटर के आधार पर बिल आता है. कई शहरों में इसकी कीमत लगभग 40 से 60 रुपये प्रति यूनिट के आसपास बताई जाती है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस सप्लाई को लेकर बन रही कंडीशन के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ गई है. कई जगह लोगों ने पहले से ही स्टॉक के तौर पर सिलेंडर की बुकिंग शुरू कर दी है. इस बीच केंद्र सरकार ने उन उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी अपनाने की अपील की है, जिनके इलाके में इसकी सुविधा पहले से मौजूद है. सरकार का कहना है कि इससे एलपीजी सिलेंडर पर दबाव कम होगा और जिन क्षेत्र में पाइपलाइन गैस नहीं है, वहां सिलेंडर की सप्लाई बेहतर तरीके से की जा सकेगी.
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Published at : 15 Mar 2026 09:51 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion