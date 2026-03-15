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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG से कितनी सस्ती पड़ती है PNG गैस, जानें कनेक्शन लेने का तरीका?

LPG से कितनी सस्ती पड़ती है PNG गैस, जानें कनेक्शन लेने का तरीका?

पीएनजी पाइपलाइन के जरिए घर के किचन तक पहुंचती है. इसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है और गैस मीटर के आधार पर बिल आता है. कई शहरों में इसकी कीमत लगभग 40 से 60 रुपये प्रति यूनिट के आसपास बताई जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 15 Mar 2026 09:51 AM (IST)
पीएनजी पाइपलाइन के जरिए घर के किचन तक पहुंचती है. इसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है और गैस मीटर के आधार पर बिल आता है. कई शहरों में इसकी कीमत लगभग 40 से 60 रुपये प्रति यूनिट के आसपास बताई जाती है.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस सप्लाई को लेकर बन रही कंडीशन के बीच देश में एलपीजी सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ गई है. कई जगह लोगों ने पहले से ही स्टॉक के तौर पर सिलेंडर की बुकिंग शुरू कर दी है. इस बीच केंद्र सरकार ने उन उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी अपनाने की अपील की है, जिनके इलाके में इसकी सुविधा पहले से मौजूद है. सरकार का कहना है कि इससे एलपीजी सिलेंडर पर दबाव कम होगा और जिन क्षेत्र में पाइपलाइन गैस नहीं है, वहां सिलेंडर की सप्लाई बेहतर तरीके से की जा सकेगी.

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पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय करीब 33 करोड़ से ज्यादा घरेलू एलपीजी उपभोक्ता है. वहीं लगभग एक 1.5 करोड़ घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन मौजूद है और करीब 60 लाख ऐसे घर है जो पाइपलाइन गैस नेटवर्क के पास रहते हैं. गैस मंत्रालय ने उन उपभोक्ताओं से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की है, ताकि एलपीजी की मांग को कुछ हद तक कम किया जा सके. मंत्रालय का कहना है कि घरेलू पीएनजी सेक्टर में गैस की पर्याप्त उपलब्धता और मौजूदा उपभोक्ताओं के नियमित रूप से सप्लाई मिल रही है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की पीएनजी गैस एलपीजी से कितनी सस्ती पड़ती है और इसका कनेक्शन लेने का तरीका क्या है.
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय करीब 33 करोड़ से ज्यादा घरेलू एलपीजी उपभोक्ता है. वहीं लगभग एक 1.5 करोड़ घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन मौजूद है और करीब 60 लाख ऐसे घर है जो पाइपलाइन गैस नेटवर्क के पास रहते हैं. गैस मंत्रालय ने उन उपभोक्ताओं से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की है, ताकि एलपीजी की मांग को कुछ हद तक कम किया जा सके. मंत्रालय का कहना है कि घरेलू पीएनजी सेक्टर में गैस की पर्याप्त उपलब्धता और मौजूदा उपभोक्ताओं के नियमित रूप से सप्लाई मिल रही है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं की पीएनजी गैस एलपीजी से कितनी सस्ती पड़ती है और इसका कनेक्शन लेने का तरीका क्या है.
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भारत में घरेलू इस्तेमाल के लिए आमतौर पर 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है. इसकी कीमत शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. कई जगह पर एक सिलेंडर की कीमत लगभग 800 से 1100 के बीच होती है. वहीं सामान्य तौर पर मीडियम आकार के परिवार में यह सिलेंडर करीब 1 महीने तक चल जाता है. एलपीजी सिलेंडर की खास बात यह है कि इसमें पूरी कीमत एक साथ चुकानी पड़ती है और गैस खत्म होने पर नया सिलेंडर बुक करना पड़ता है. कई बार डिलीवरी के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है.
भारत में घरेलू इस्तेमाल के लिए आमतौर पर 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है. इसकी कीमत शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. कई जगह पर एक सिलेंडर की कीमत लगभग 800 से 1100 के बीच होती है. वहीं सामान्य तौर पर मीडियम आकार के परिवार में यह सिलेंडर करीब 1 महीने तक चल जाता है. एलपीजी सिलेंडर की खास बात यह है कि इसमें पूरी कीमत एक साथ चुकानी पड़ती है और गैस खत्म होने पर नया सिलेंडर बुक करना पड़ता है. कई बार डिलीवरी के लिए इंतजार भी करना पड़ सकता है.
Published at : 15 Mar 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Piped Natural Gas PNG Vs LPG PNG Gas Benefits LPG Cylinder Price In India PNG Gas Connection Process

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