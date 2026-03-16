हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता की 'चौथी पारी' या भाजपा का प्रहार? ओपिनियन पोल ने खोला 5 राज्यों की 824 सीटों का राज!

ममता की 'चौथी पारी' या भाजपा का प्रहार? ओपिनियन पोल ने खोला 5 राज्यों की 824 सीटों का राज!

Opinion Poll 2026: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अभी तक मजबूत पकड़ रही है. इसी वजह से ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहीं, लेकिन इस बार के आपिनियन पोल के आंकड़े कुछ और ही कहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Mar 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

इलेक्शन कमीशन ने रविवार (15 मार्च) को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया. इस साल पांच राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है. बंगाल में इस बार आठ की जगह महज दो चरणों में चुनाव होगा. वहीं असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव खत्म हो जाएगा. चुनाव की घोषणा के ठीक बाद एक ओपिनियन पोल भी आ गई. इसके मुताबिक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बढ़त मिल सकती है. इसी तरह सभी राज्यों की जनता के मूड का अंदाजा लग गया है.

विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही आईएएनएस-मैटराइज का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें तमिलनाडु और केरल में किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर दोनों राज्यों की जनता से राय ली गई है. 

दोनों दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा कायम है, लेकिन नए दावेदार उनकी बादशाहत को चुनौती देते दिख रहे हैं. अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली टीवीके मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर खींचती दिख रही है, जबकि केरल में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को दोहरे अंकों में वोट मिलने का अनुमान है. हालांकि, इससे चुनाव नतीजों पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.

तमिलनाडु में विजय की पार्टी को कितनी मिल सकती हैं सीटें

ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में एआईएडीएमके गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है और उसे 114 से 127 सीटें मिल सकती हैं, जबकि डीएमके गठबंधन को 104 से 114 सीटों का अनुमान है. अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं. वोट शेयर में एआईएडीएमके को करीब 39-40 प्रतिशत और डीएमके को 37-38 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना जताई गई है.

केरल में किसकी बन सकती है सरकार

केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है, लेकिन एलडीएफ को हल्की बढ़त मिलती नजर आ रही है. सर्वे के मुताबिक एलडीएफ को 61 से 71 सीटें और यूडीएफ को 58 से 69 सीटें मिल सकती हैं. भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को करीब 12-13 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है, लेकिन सीटें करीब दो ही मिल सकती हैं.

बंगाल में भाजपा को मिल सकती है मजबूत बढ़त

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 4 मई को नतीजे आएंगे. ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में ममता बनर्जी की टीएमसी लगातार चौथी बार सत्ता में लौट सकती है. सर्वे में टीएमसी को 155 से 170 सीटें और 43-45 प्रतिशत वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 100 से 115 सीटें और 41-43 प्रतिशत वोट शेयर मिल सकता है. दूसरी पार्टियों को 5 से 7 सीटें और 13-15 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना जताई गई है.

असम में भाजपा को मिलेगी बढ़त या कांग्रेस होगी मजबूत?

ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है और उसे 96 से 98 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं कांग्रेस गठबंधन को 26 से 28 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं. वोट शेयर में एनडीए को 43-44 प्रतिशत, कांग्रेस गठबंधन को 39-40 प्रतिशत और अन्य को 18-20 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान जताया गया है.

यह भी पढ़ें : केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की पहली लिस्ट, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को इस सीट से उतारा

Published at : 16 Mar 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Assam Kerala Breaking News Abp News WEST BENGAL Opinion Poll 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में BJP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, ममता बनर्जी को चुनौती देंगे शुभेंदु अधिकारी
पश्चिम बंगाल में BJP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, ममता बनर्जी को चुनौती देंगे शुभेंदु अधिकारी
इंडिया
'पीएमके के भीतर पिता-पुत्र के बीच विवाद के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता', बोला मद्रास हाईकोर्ट
'पीएमके के भीतर पिता-पुत्र के बीच विवाद के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता', बोला मद्रास हाईकोर्ट
इंडिया
ममता की 'चौथी पारी' या भाजपा का प्रहार? ओपिनियन पोल ने खोला 5 राज्यों की 824 सीटों का राज!
ममता की 'चौथी पारी' या भाजपा का प्रहार? ओपिनियन पोल ने खोला 5 राज्यों की 824 सीटों का राज!
इंडिया
केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की पहली लिस्ट, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को इस सीट से उतारा
केरल चुनाव के लिए BJP ने जारी की पहली लिस्ट, राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन को इस सीट से उतारा
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel-Iran War Live: 'अयातुल्लाह अली खामेनेई का प्लेन किया तबाह', इजरायल का बड़ा दावा; थोड़ी देर में LPG का भंडार पहुंचेगा भारत
'खामेनेई का प्लेन किया तबाह', इजरायल का बड़ा दावा; थोड़ी देर में LPG का भंडार पहुंचेगा भारत
बिहार
राज्यसभा चुनाव: बिहार में वोटिंग खत्म, महागठबंधन के इन 4 विधायकों ने नहीं किया मतदान
राज्यसभा चुनाव: बिहार में वोटिंग खत्म, महागठबंधन के इन 4 विधायकों ने नहीं किया मतदान
इंडिया
भारतीय जहाजों को कैसे मिली होर्मुज से आने की इजाजत? जयशंकर ने बताया, बोले- ये तो शुरुआत, अभी तो हमारे और...
भारतीय जहाजों को कैसे मिली होर्मुज से आने की इजाजत? जयशंकर ने बताया, बोले- ये तो शुरुआत, अभी तो हमारे और...
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान
बॉलीवुड
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक वायरल
इंडिया
ममता की 'चौथी पारी' या भाजपा का प्रहार? ओपिनियन पोल ने खोला 5 राज्यों की 824 सीटों का राज!
ममता की 'चौथी पारी' या भाजपा का प्रहार? ओपिनियन पोल ने खोला 5 राज्यों की 824 सीटों का राज!
ऑटो
Car Resale Value: कबाड़ के भाव नहीं बल्कि मनचाही कीमत पर बिकेगी गाड़ी, बस ऐसे रखें कार का ध्यान
कबाड़ के भाव नहीं बल्कि मनचाही कीमत पर बिकेगी गाड़ी, बस ऐसे रखें कार का ध्यान
शिक्षा
​JEE Main सेशन 2 के लिए जल्द आएगी सिटी स्लिप, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड
​JEE Main सेशन 2 के लिए जल्द आएगी सिटी स्लिप, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget