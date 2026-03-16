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हिंदी न्यूज़शिक्षा​JEE Main सेशन 2 के लिए जल्द आएगी सिटी स्लिप, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड

​JEE Main सेशन 2 के लिए जल्द आएगी सिटी स्लिप, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड

जेईई मेंस सेशन 2 की परीक्षा से पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप जल्दी होगी जारी,उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं डाउनलोड.जानें कैसे ?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 16 Mar 2026 06:50 PM (IST)
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इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है.JEE Main 2026 के Session 2 की परीक्षा से पहलेसिटी स्लिप जल्द जारी की जा सकती है. यह स्लिप छात्रों को पहले ही बता देती है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा. इससे छात्रों को यात्रा और रहने की योजना बनाने में आसानी होती है.परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी NTA इस स्लिप को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगी, जहां से उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

कब होगी JEE Main Session 2 परीक्षा

NTA द्वारा जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार JEE Main 2026 Session 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.यह परीक्षा देश के अलग-अलग शहरों में बनाए गए कई परीक्षा केंद्रों पर होगी. हर साल की तरह इस बार भी लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

कब जारी होगी सिटी स्लिप ?

NTA परीक्षा से करीब 10 से 15 दिन पहले सिटी  स्लिप जारी करता है. पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए माना जा रहा है कि 15 मार्च से 21 मार्च 2026 के बीच यह स्लिप जारी हो सकती है. इस स्लिप में उम्मीदवारों को सिर्फ परीक्षा का शहर बताया जाता है, जबकि परीक्षा केंद्र का पूरा पता एडमिट कार्ड में दिया जाता है.

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कब आएगा JEE Main Admit Card

सिटी स्लिप जारी होने के बाद अगला जरूरी डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड होता है.बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाता है. आमतौर पर एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब तीन दिन पहले जारी किया जाता है. ऐसे में संभावना है कि मार्च  के आखिरी सप्ताह में JEE Main Session 2 का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है.

सिटी स्लिप होती है जरूरी ?

सिटी स्लिप का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को पहले से परीक्षा शहर की जानकारी देना होता है. इससे दूर-दराज के शहरों से आने वाले छात्रों को यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलती है. कई बार छात्रों को परीक्षा के लिए दूसरे राज्य या शहर में जाना पड़ता है, इसलिए यह स्लिप उनके लिए काफी उपयोगी साबित होती है.

ऐसे डाउनलोड करें 

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दिखाई देने वाले “Advance City Intimation Slip for JEE (Main) 2026 Session 2” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवार आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.
  • सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी.
  • इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट भी निकालकर सुरक्षित रख लें.

    यह भी पढ़ें -  South Central Railway Recruitment : रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 11 अप्रैल तक करें अप्लाई?

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Published at : 16 Mar 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Education City Slip JEE Main Session 2
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