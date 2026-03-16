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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडOscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल

Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल

लॉस एंजिल्स के पॉपुलर डॉल्बी थिएटर में 15 मार्च की शाम को ऑस्कर 2026 का आयोजन हुआ था. इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटर बनकर पहुंची थीं.उन्होंने अपने लुक से लोगों का दिल जीत लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Mar 2026 12:45 PM (IST)
लॉस एंजिल्स के पॉपुलर डॉल्बी थिएटर में 15 मार्च की शाम को ऑस्कर 2026 का आयोजन हुआ था. इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटर बनकर पहुंची थीं.उन्होंने अपने लुक से लोगों का दिल जीत लिया.

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्लैमर से दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहीं. ऑस्कर 2026 के रेड कार्पेट से एक्ट्रेस का लुक तेजी से वायरल हो रहा है.

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प्रियंका चोपड़ा इस इवेंट में स्ट्रैपलेस व्हाइट गाउन पहनकर पहुंची थीं. इस गाउन को बॉडी-फिटिंग सिल्हूट के साथ डिजाइन किया गया था.
प्रियंका चोपड़ा इस इवेंट में स्ट्रैपलेस व्हाइट गाउन पहनकर पहुंची थीं. इस गाउन को बॉडी-फिटिंग सिल्हूट के साथ डिजाइन किया गया था.
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उनके आउटफिट में कमर के पास रफ्ड डिटेलिंग और हाई-थाई स्लिट था. गाउन के स्लिट पर ब्लैक एंड व्हाइट रफल और फेदर डिलेटिंग ने इसे और खास बना दिया.
उनके आउटफिट में कमर के पास रफ्ड डिटेलिंग और हाई-थाई स्लिट था. गाउन के स्लिट पर ब्लैक एंड व्हाइट रफल और फेदर डिलेटिंग ने इसे और खास बना दिया.
Published at : 16 Mar 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra Oscar 2026

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