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Oscar 2026 में प्रियंका चोपड़ा का दिखा रॉयल अंदाज, देसी गर्ल का 'ओल्ड हॉलीवुड' स्टाइल लुक हुआ वायरल
लॉस एंजिल्स के पॉपुलर डॉल्बी थिएटर में 15 मार्च की शाम को ऑस्कर 2026 का आयोजन हुआ था. इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा प्रेजेंटर बनकर पहुंची थीं.उन्होंने अपने लुक से लोगों का दिल जीत लिया.
ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर अपने स्टाइल और ग्लैमर से दुनियाभर के लोगों का ध्यान खींचने में सफल रहीं. ऑस्कर 2026 के रेड कार्पेट से एक्ट्रेस का लुक तेजी से वायरल हो रहा है.
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Published at : 16 Mar 2026 12:45 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra Oscar 2026
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