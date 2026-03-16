विराट कोहली ने चुनी RCB की ऑल टाइम 11, खुद को बनाया ओपनर; जानें किसे चुना कप्तान

आईपीएल 2026 (IPL 2026) की शुरुआत से पहले विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अपनी ऑल टाइम इलेवन चुनी, जिसमें उन्होंने खुद को भी चुना. इसके अलावा आइए जानते हैं कि किंग कोहली ने अपनी टीम में किसे-किसे शामिल किया और किस खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी. बाकी उन्होंने चार बड़े ही दिलचस्प विदेशी खिलाड़ी चुने.

ओपनिंग के लिए खुद को चुना

कोहली ने ओपनिंग के लिए खुद के साथ क्रिस गेल को चुना. बताते चलें कि विराट लंबे वक्त से आरसीबी के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

डिविलियर्स तीसरे नंबर पर

तीसरे नंबर के लिए किंग कोहली ने अपनी इलेवन में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को रखा.

ऐसा चुना मिडिल ऑर्डर

कोहली ने मिडिल ऑर्डर की शुरुआत केएल राहुल के साथ की. राहुल को उन्होंने चौथे पायदान पर रखा. पांचवें नंबर पर कोहली ने रजत पटीदार को रखा, जिनकी कप्तानी में टीम ने 2025 सीजन का खिताब जीता. इसके साथ कोहली ने पाटीदार के स्पिन खेलने की काबीलियत के बारे में भी बात की. छठे नंबर पर उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को चुना.

4 गेंदबाजों का किया चुनाव

कोहली ने अपनी इलेवन में चार गेंदबाजों का चुनाव करते हुए नंबर सात पर हर्षल पटेल को रखा. इसके बाद नंबर आठ पर दिग्गज अनिल कुंबले को जगह दी. फिर नौवें नंबर पर मिचेल स्टार्क को रखा. इसके बाद 10वें पायदान पर डेल स्टेन और 11वें पर युजवेंद्र चहल को रखा.

Top-order 💀💀💀

Middle-order 👊👊👊👊

Pace attack ❤️‍🔥❤️‍🔥

Spin-twins 🌪🌪



Find out who breaks into King Kohli’s all-time RCB XI 👀



This is @bigbasket_com presents RCB Bold Diaries. 📹



PS: This video was recorded at the start of the IPL 2025 season. #PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/6uVeCFjegR — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 16, 2026

किस खिलाड़ी को चुना कप्तान?

आरसीबी के जरिए शेयर की वीडियो में कोहली ने सिर्फ अपनी 11 का चुनाव किया. उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी. टीम के लिए खुद कोहली ने भी काफी कप्तानी की है.

कोहली की ऑल टाइम RCB इलेवन

क्रिस गेल (विदेशी), विराट कोहली, एबी डिविलियर्स (विदेशी), केएल राहुल, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, अनिल कुंबले, मिचेल स्टार्क (विदेशी), डेल स्टेन (विदेशी), युजवेंद्र.

यह भी पढ़ें: 'कुछ तो शर्म करो...', जिम्बाब्वे से भी बदतर पाकिस्तान टीम, पूर्व क्रिकेटर ने खोल दी पोल