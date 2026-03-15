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Countries Without Army: इन देशों के पास नहीं है अपनी कोई आर्मी, फिर कैसे होती है देश की सुरक्षा?
Countries Without Army: दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है. आइए जानते हैं कि इन देशों की रक्षा कैसे होती है.
Countries Without Army: मौजूदा समय में चल रहे वैश्विक तनाव ने दुनिया को याद दिलाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति कितनी ज्यादा जरूरी हो सकती है. कई देश अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों पर काफी ज्यादा निर्भर रहते हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में लगभग 36 ऐसे देश और क्षेत्र हैं जिनके पास कोई भी स्थायी सेना नहीं है. आइए जानते हैं यह देश अपनी रक्षा कैसे करते हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 05:30 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion