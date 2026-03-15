हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCountries Without Army: इन देशों के पास नहीं है अपनी कोई आर्मी, फिर कैसे होती है देश की सुरक्षा?

Countries Without Army: इन देशों के पास नहीं है अपनी कोई आर्मी, फिर कैसे होती है देश की सुरक्षा?

Countries Without Army: दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है. आइए जानते हैं कि इन देशों की रक्षा कैसे होती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Mar 2026 05:30 PM (IST)
Countries Without Army: दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है. आइए जानते हैं कि इन देशों की रक्षा कैसे होती है.

Countries Without Army: मौजूदा समय में चल रहे वैश्विक तनाव ने दुनिया को याद दिलाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति कितनी ज्यादा जरूरी हो सकती है. कई देश अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों पर काफी ज्यादा निर्भर रहते हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में लगभग 36 ऐसे देश और क्षेत्र हैं जिनके पास कोई भी स्थायी सेना नहीं है. आइए जानते हैं यह देश अपनी रक्षा कैसे करते हैं.

1/6
बिना सेना वाले देशों द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे आम सुरक्षा रणनीति में से एक है ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर करना. ऐसी संधियों के जरिए कोई दूसरा देश उनकी बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है. जैसे मोनाको की सुरक्षा का जिम्मा फ्रांस संभालता है और भूटान ने ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग बनाए रखा है.
बिना सेना वाले देशों द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे आम सुरक्षा रणनीति में से एक है ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर करना. ऐसी संधियों के जरिए कोई दूसरा देश उनकी बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है. जैसे मोनाको की सुरक्षा का जिम्मा फ्रांस संभालता है और भूटान ने ऐतिहासिक रूप से भारत के साथ घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग बनाए रखा है.
2/6
कुछ देश राष्ट्रीय रक्षा गठबंधनों में शामिल होकर अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हैं. इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आइसलैंड है. इसके पास कोई भी स्थायी सेना नहीं है लेकिन वह नाटो का सदस्य है. नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत के तहत किसी एक सदस्य देश पर हुए हमले को सभी सदस्यों पर हुआ हमला माना जाता है.
कुछ देश राष्ट्रीय रक्षा गठबंधनों में शामिल होकर अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हैं. इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आइसलैंड है. इसके पास कोई भी स्थायी सेना नहीं है लेकिन वह नाटो का सदस्य है. नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत के तहत किसी एक सदस्य देश पर हुए हमले को सभी सदस्यों पर हुआ हमला माना जाता है.
Published at : 15 Mar 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Countries Without Army US Israel Iran War National Security Without Military

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Assembly Elections 2026: जिन 5 राज्यों में चुनाव वहां सबसे ज्यादा कहां हैं Gen Z वोटर्स, देख लें चुनाव आयोग के आंकड़े
जिन 5 राज्यों में चुनाव वहां सबसे ज्यादा कहां हैं Gen Z वोटर्स, देख लें चुनाव आयोग के आंकड़े
जनरल नॉलेज
Assembly Elections 2026: पांच राज्यों में चुनाव आयोग ने बनाए कितने पोलिंग बूथ, जानें आपके घर से कितनी दूरी पर पड़ेंगे वोट?
पांच राज्यों में चुनाव आयोग ने बनाए कितने पोलिंग बूथ, जानें आपके घर से कितनी दूरी पर पड़ेंगे वोट?
जनरल नॉलेज
Assembly Elections 2026: आचार संहिता लागू होने के बाद कौन-कौन से फैसले नहीं ले सकती राज्य सरकार, जानें कितनी कम हो जाती है पावर?
आचार संहिता लागू होने के बाद कौन-कौन से फैसले नहीं ले सकती राज्य सरकार, जानें कितनी कम हो जाती है पावर?
जनरल नॉलेज
Assembly Elections 2026: आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होते हैं मतदान, देख लीजिए चुनाव का पूरा कैलकुलेशन
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होते हैं मतदान, देख लीजिए चुनाव का पूरा कैलकुलेशन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: Golmaal 5 का धमाकेदार ऐलान, हंसी का तूफान फिर लौटेगा! (15-03-2026)
Tum se Tum Tak: 😲Anu ने उठाया बड़ा कदम, Aryavardhan के भाई को मानाने के लिए की साड़ी हदें पार #sbs
LPG Gas Crisis: LPG Supply अब बिना रुकावट? 24 घंटे का इंतजार बस! | Strait of Hormuz
Election Date Announcement: बंगाल में किसका चलेगा दांव? ममता के लिए क्या है चुनौती? | Mamata
LPG Gas Crisis: आ रहे 'शिवालिक-नंदादेवी'..चंद घंटे बाद...'सिलेंडर संकट' समाप्त! | Indian Ship

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
West Bengal Election 2026 Dates: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान, 8 के बजाए- 2 फेज में होगी वोटिंग
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान, 8 के बजाए- 2 फेज में होगी वोटिंग
बिहार
बिहार: छपरा मामले को लेकर पुलिस पर भड़के पप्पू यादव, कहा- 'पीड़िता का चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं'
बिहार: छपरा मामले को लेकर पुलिस पर भड़के पप्पू यादव, कहा- 'पीड़िता का चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं'
बॉलीवुड
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
'आदित्य ने मेरे बारे में नहीं सोचा', 'धुरंधर' न मिलने पर है अक्षय कुमार को पछतावा! रणवीर सिंह की तारीफ के बांधे पुल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहले मैच में न्यूजीलैंड की करारी हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल
टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहले मैच में न्यूजीलैंड की हार, फाइनल में भारत ने 96 रनों से चटाई थी धूल
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
विश्व
Israel-US Iran War Live: खर्ग द्वीप पर अमेरिका ने मचाई तबाही तो बौखलाया ईरान, मिडिल ईस्ट में US ठिकानों पर बरपाया कहर
Live: खर्ग द्वीप पर US ने मचाई तबाही तो बौखलाया ईरान, अमेरिकी ठिकानों पर बरपाया कहर
यूटिलिटी
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
बुक नहीं हो रहा भारत गैस का सिलेंडर तो न हो परेशान, नोट कर लें ये नंबर
शिक्षा
CBSE ने खाड़ी देशों में 12वीं बोर्ड परीक्षा की रद्द, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच लिया फैसला
CBSE ने खाड़ी देशों में 12वीं बोर्ड परीक्षा की रद्द, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच लिया फैसला
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget