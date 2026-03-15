भारत में एलपीजी सबसे पहले दिसंबर 1955 में शुरू हुई थी. इसने घरों में खाना पकाने के तरीकों में एक बड़े बदलाव की शुरुआत की थी. इसकी शुरुआत मुंबई में हुई थी. एलपीजी के आम होने से पहले ज्यादातर परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या मिट्टी के तेल पर निर्भर रहते थे.