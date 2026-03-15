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LPG History India: भारत में पहली बार LPG गैस का इस्तेमाल कब हुआ था, जानें किस शहर से हुई थी इसकी शुरुआत?
LPG History India: इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत के एलपीजी इतिहास के बारे में.
LPG History India: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में ऊर्जा पूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. दुनिया का ज्यादातर तेल और गैस व्यापार होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. यहां हुई किसी भी रुकावट का असर उन सभी देशों पर पड़ता है जो आयातित ईंधन पर निर्भर है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत में सबसे पहले एलपीजी गैस कब आई थी और किस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी.
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Published at : 15 Mar 2026 08:29 AM (IST)
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भारत में पहली बार LPG गैस का इस्तेमाल कब हुआ था, जानें किस शहर से हुई थी इसकी शुरुआत?
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जब दुनिया के मिडिल में है नहीं तो क्यों कहते हैं इसे 'मिडिल ईस्ट', किसने दिया था ये नाम?
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion