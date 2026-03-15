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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG History India: भारत में पहली बार LPG गैस का इस्तेमाल कब हुआ था, जानें किस शहर से हुई थी इसकी शुरुआत?

LPG History India: भारत में पहली बार LPG गैस का इस्तेमाल कब हुआ था, जानें किस शहर से हुई थी इसकी शुरुआत?

LPG History India: इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत के एलपीजी इतिहास के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Mar 2026 08:29 AM (IST)
LPG History India: इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत के एलपीजी इतिहास के बारे में.

LPG History India: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में ऊर्जा पूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. दुनिया का ज्यादातर तेल और गैस व्यापार होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. यहां हुई किसी भी रुकावट का असर उन सभी देशों पर पड़ता है जो आयातित ईंधन पर निर्भर है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत में सबसे पहले एलपीजी गैस कब आई थी और किस शहर से इसकी शुरुआत हुई थी.

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भारत में एलपीजी सबसे पहले दिसंबर 1955 में शुरू हुई थी. इसने घरों में खाना पकाने के तरीकों में एक बड़े बदलाव की शुरुआत की थी. इसकी शुरुआत मुंबई में हुई थी. एलपीजी के आम होने से पहले ज्यादातर परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या मिट्टी के तेल पर निर्भर रहते थे.
भारत में एलपीजी सबसे पहले दिसंबर 1955 में शुरू हुई थी. इसने घरों में खाना पकाने के तरीकों में एक बड़े बदलाव की शुरुआत की थी. इसकी शुरुआत मुंबई में हुई थी. एलपीजी के आम होने से पहले ज्यादातर परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या मिट्टी के तेल पर निर्भर रहते थे.
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भारत में एलपीजी की शुरुआत बर्मा शेल ऑयल कंपनी ने की थी. कंपनी ने एलपीजी को बर्शेन ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा था. शुरुआत में यह गैस देश में बनाने के बजाय आयत की जाती थी. बाद में माहुल रिफाइनरी में इसका उत्पादन शुरू हुआ.
भारत में एलपीजी की शुरुआत बर्मा शेल ऑयल कंपनी ने की थी. कंपनी ने एलपीजी को बर्शेन ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा था. शुरुआत में यह गैस देश में बनाने के बजाय आयत की जाती थी. बाद में माहुल रिफाइनरी में इसका उत्पादन शुरू हुआ.
Published at : 15 Mar 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Cooking Gas India Lpg History India Indane Gas Launch

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