हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShivalik LPG Ship: एक घंटे में कितना तेल पीता है 'शिवालिक जहाज', जो LPG लेकर आज पहुंचा भारत?

Shivalik LPG Ship: एक घंटे में कितना तेल पीता है 'शिवालिक जहाज', जो LPG लेकर आज पहुंचा भारत?

Shivalik LPG Ship: जल्द ही शिवालिक जहाज एलपीजी गैस की एक बड़ी खेप लेकर भारत आ चुका है. आइए जानते हैं कि यह जहाज 1 घंटे में कितना तेल खर्च करता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Mar 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shivalik LPG Ship: खाड़ी क्षेत्र में ईरान, इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग दबाव में आ गए हैं.  होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की अस्थिरता ने भारत के साथ कई देशों की तेल और गैस की आपूर्ति को बाधित कर दिया है. इन मुश्किलों की वजह से हाल ही में कई भारतीय शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी देखने को मिली. हालांकि अब राहत की उम्मीद नजर आ रही है. एलपीजी वाहक जहाज 'शिवालिक' खाना पकाने वाली गैस की एक बड़ी खेप लेकर आ चुका है. यह रास लाफान बंदरगाह से रवाना होने के बाद भारत पहुंच गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यह जहाज 1 घंटे में कितना तेल पीता है.

एक बहुत बड़ा गैस वाहक

जहाज शिवालिक को वेरी लार्ज गैस कैरियर की लिस्ट में रखा गया है. यह जहाजों की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसे खासतौर से महासागरों के पार बड़ी मात्रा में एलपीजी का परिवहन करने के लिए डिजाइन किया गया है. वेरी लार्ज गैस कैरियर एलपीजी व्यापार में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे बड़े जहाज में से हैं और यह शक्तिशाली इंजनों से लैस होते हैं.

कितना लगता है इनमें ईंधन?

हालांकि शिवालिक की सटीक ईंधन खपत का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है लेकिन इसी तरह के दूसरे जहाजों पर आधारित उद्योग के अनुमान एक साफ तस्वीर पेश करते हैं. इस आकार का एक वेरी लार्ज गैस कैरियर जहाज समुद्र में चलते समय आमतौर पर हर दिन लगभग 35 से 50 टन हैवी फ्यूल ऑयल की खपत करता है. हैवी फ्यूल ऑयल बड़े मालवाहक में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है.

प्रति घंटे ईंधन खपत

जब इस दैनिक खपत को प्रति घंटे के इस्तेमाल के हिसाब से समझा जाता है तो आंकड़े और भी साफ हो जाते हैं. एक वेरी लार्ज गैस कैरियर जहाज आमतौर पर प्रति घंटे लगभग 1.5 से 2 टन ईंधन जलाता है. यह मोटे तौर पर हर घंटे 1800 से 2400 लीटर तेल के बराबर होता है. सटीक मात्रा जहाज की रफ्तार, इंजन पर भार, समुद्री स्थिति और माल के वजन पर निर्भर करती है.

माल ढोने की क्षमता और उद्देश्य 

शिवालिक ने भारत के लिए लगभग 46000 टन एलपीजी का परिवहन किया. इसने मुंद्रा बंदरगाह पर लंगर डाला, जो देश के प्रमुख ऊर्जा आयात केंद्रों में से एक है. एक और एलपीजी टैंकर इसके कुछ ही वक्त बाद कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा.

यह भी पढ़ें: ईरान या इजरायल... भारत ने किसे दिया है ज्यादा कर्जा, जानें किस पर ज्यादा उधार?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 16 Mar 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Shivalik Lpg Ship Vlgc Fuel Consumption Lpg Tanker India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Shivalik LPG Ship: एक घंटे में कितना तेल पीता है 'शिवालिक जहाज', जो LPG लेकर आज पहुंचा भारत?
एक घंटे में कितना तेल पीता है 'शिवालिक जहाज', जो LPG लेकर आज पहुंचा भारत?
जनरल नॉलेज
दिल्ली मेट्रो बना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किंग, 2025 में इतने करोड़ यात्रियों की लाइफलाइन बन तोड़ा रिकॉर्ड
दिल्ली मेट्रो बना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किंग, 2025 में इतने करोड़ यात्रियों की लाइफलाइन बन तोड़ा रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
भारत में कितने तरह के होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, उनका कहां-कहां और कितना होता है इस्तेमाल?
भारत में कितने तरह के होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, उनका कहां-कहां और कितना होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
LPG Consumers India: किस राज्य में सबसे ज्यादा LPG उपभोक्ता, जानें देश में कितने लोग उठा रहे PMUY का लाभ?
किस राज्य में सबसे ज्यादा LPG उपभोक्ता, जानें देश में कितने लोग उठा रहे PMUY का लाभ?
Advertisement

वीडियोज

LPG संकट पर सरकार के खिलाफ Mamata Banerjee का प्रदर्शन
Jagadhatri: 😱Jagdhatri का ब्रह्म, क्या Shivya हो जाएगा Jagdhatri से हमेशा के लिए दूर? #sbs
Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
भारतीय जहाजों को मिली होर्मुज से जाने की इजाजत तो चिढ़े PAK एक्सपर्ट, बोले- जंग में साथ हम दें और खामेनेई....
बिहार
Rajya Sabha Election Results 2026 Live: बिहार में NDA क्लीन स्वीप! हरियाणा में फंस सकता है गेम, अभी तक नहीं शुरु हुई काउंटिंग
Live: बिहार में NDA क्लीन स्वीप! हरियाणा में फंस सकता है गेम, अभी तक नहीं शुरु हुई काउंटिंग
इंडिया
अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कब होंगे साइन? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत सरकार ने दिया ये जवाब
अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कब होंगे साइन? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत सरकार ने दिया ये जवाब
क्रिकेट
IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?
IPL के सामने भिखारी है पाकिस्तान का PSL, जानें दोनों की ब्रांड वैल्यू में कितना अंतर?
ओटीटी
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
1 घंटे 49 मिनट की एक्शन फिल्म का OTT पर तहलका, 39 मिलियन व्यूज के साथ 83 देशों में है नंबर 1
विश्व
US-Israel-Iran War Live: 'घबराने की जरूरत नहीं', होर्मुज संकट के बीच ट्रंप ने फिर शेयर की व्हाइट हाउस की पोस्ट; भारत पहुंचा 'शिवालिक'
Live: 'घबराने की जरूरत नहीं', ट्रंप ने फिर शेयर की व्हाइट हाउस की पोस्ट, भारत पहुंचा 'शिवालिक'
ऑटो
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट अवेटेड Renault Duster, खास होंगे फीचर्स
कीमत 10 लाख से कम, कल भारत में लॉन्च होने जा रही मोस्ट-अवेटेड Duster, खास होंगे फीचर्स
शिक्षा
सेमेस्टर एग्जाम में जवाब की जगह शायरी और गालियां! 5 हजार कॉपियां देखकर चौंकी यूनिवर्सिटी
सेमेस्टर एग्जाम में जवाब की जगह शायरी और गालियां! 5 हजार कॉपियां देखकर चौंकी यूनिवर्सिटी
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget