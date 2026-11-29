बाथरूम की सफाई करना घर की साफ-सफाई का जरूरी हिस्सा है. लेकिन कई बार रोज सफाई करने के बाद भी वहां से बदबू आती रहती है. ऐसे में लोग रूम फ्रेशनर या परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे कुछ समय के लिए ही स्मेल छिपती है. असल में बदबू की वजह बाथरूम की नाली में जमा बाल और गंदगी, टॉयलेट के कोनों में मौजूद गंदगी या ज्यादा नमी होती है. अगर इन जगहों की सही तरीके से सफाई की जाए और कुछ छोटी आदतें अपनाई जाएं, तो बाथरूम को लंबे समय तक साफ और फ्रेश रखा जा सकता है.

सबसे पहले नाली और टॉयलेट के छिपे हिस्सों की करें सफाई

बाथरूम से आने वाली बदबू की एक बड़ी वजह ड्रेन में जमा गंदगी होती है. नहाते समय बाल, साबुन और दूसरी गंदगी नाली में जमा होने लगती है. इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार ड्रेन की जाली हटाकर उसमें फंसे बाल और कचरे को निकालें. इसके बाद बेकिंग सोडा डालकर कुछ देर छोड़ दें और फिर गर्म पानी से सफाई करें. सिरके का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन इसे किसी भी ब्लीच या दूसरे क्लीनर के साथ न मिलाएं. इसके अलावा टॉयलेट की सीट के नीचे, कब्जों, पॉट के रिम और बेस के आसपास भी अच्छी तरह ब्रश से सफाई करें.

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बेकिंग सोडा और नींबू से रखें बाथरूम फ्रेश

बाथरूम की बदबू कम करने के लिए कुछ घरेलू चीजों का इस्तेमाल भी किया जाता है. बेकिंग सोडा गंध सोखने में मदद करता है. इसे टॉयलेट के आसपास की साफ और सूखी जगह पर थोड़ी देर के लिए छिड़कते हैं और बाद में साफ कर दें. वहीं, नींबू का इस्तेमाल टाइल्स और फर्श की सफाई के लिए किया जाता है. इसकी खुशबू से ताजगी महसूस होती है.

इन छोटी आदतों से दोबारा नहीं आएगी बदबू

बाथरूम को साफ रखने के लिए सिर्फ सफाई करना काफी नहीं है, वहां नमी कम रखना भी जरूरी है. नहाने के बाद खिड़की खोलें या एग्जॉस्ट फैन चलाएं, ताकि अंदर की नमी बाहर निकल सके. गीले तौलिये को बाथरूम में लंबे समय तक न छोड़ें और बाथरूम मैट को भी नियमित रूप से धोकर सुखाएं. इसके अलावा डस्टबिन रोज खाली करें और साबुनदानी, शैंपू की बोतलों के नीचे जमा पानी साफ करते रहें. अगर इन सबके बाद भी बाथरूम से सीवर जैसी तेज बदबू आती है, तो पाइप या ड्रेनेज की जांच करवाएं. कई बार पाइप में रुकावट या प्लंबिंग की खराबी भी इसकी वजह होती है.

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