Homing Pigeons: मोबाइल फोन, इंटरनेट और आधुनिक संचार के आने से काफी पहले कबूतर दूर-दराज की जगह के बीच संदेश पहुंचाने का काम करते थे. होमिंग कबूतर कहलाने वाले इन पक्षियों में एक खास क्षमता होती थी. प्रशिक्षण के बाद इन्हें चाहे कितनी भी दूर क्यों ना छोड़ा जाए ये वापस अपने घर लौट आते थे. इसी खूबी की वजह से ये संदेश पहुंचाने के लिए काफी उपयोगी थे.

कबूतर अच्छे संदेशवाहक क्यों थे?

ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं. वैज्ञानिकों ने इनके शरीर में लोहे से भरपूर कुछ संरचनाओं को स्टडी किया है जो शायद इस क्षमता से जुड़ी हो सकती हैं. हालांकि यह अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है कि क्या सिर्फ इनकी चोंच या फिर कान के पास मौजूद कण ही इनकी पूरी यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं.

इनकी आंखों में क्रिप्टोक्रोम नाम का एक प्रोटीन होता है जो शायद चुंबकीय क्षेत्र को समझने में मदद करता है. इसके अलावा कबूतर दिशा का पता लगाने के लिए सूरज की स्थिति और आसपास के वातावरण के संकेत का भी इस्तेमाल करते हैं.

इनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी घर लौटने की प्रवृत्ति है. एक कबूतर को उसके ठिकाने से दूर ले जाकर उसके पैर में एक छोटा-सा संदेश बांधकर छोड़ दिया जाता था. वह संदेश लेकर वापस अपने उसी ठिकाने पर लौट आता था. संदेश को छोड़ने से पहले उसके पैर में बांध दिया जाता था. पक्षी की मंजिल उसका अपना जाना-पहचाना ठिकाना होती थी ना कि कोई ऐसा पता जिसे भेजने वाले ने चुना हो.

कबूतर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं. इनकी रफ्तार मौसम, हवा और इन्हें दिए गए प्रशिक्षण पर निर्भर करती है. सामान्य स्थिति में ये 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं.

दूसरे पक्षियों का इस्तेमाल इतनी बार क्यों नहीं किया जाता था?

तोता, मैना और कौवे भी दिशाओं की पहचान कर सकते हैं और कई प्रवासी पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मदद से रास्ता खोजते हैं. लेकिन भरोसेमंद तरीके से संदेश पहुंचाने के लिए सिर्फ दिशा का पता होना ही काफी नहीं है. प्रशिक्षित कबूतर हमेशा एक तय और जाने-पहचाने ठिकाने पर वापस लौट सकते थे.

दूसरे पक्षियों को अनजान जगह पर छोड़ने के बाद वापस अपने घर लौटने के मामले में कम भरोसेमंद माना जाता था. कबूतरों को पालतू बनाना और उन्हें लंबी दूरी से वापस लौटने के लिए प्रशिक्षित करना अपेक्षाकृत आसान था. इन्हें छोटे पिंजरे में रखकर ले जाया जा सकता था और उनके पैरों में संदेश बांधकर छोड़ा जा सकता था.

क्या कबूतर दोनों तरफ से संदेश ला-ले जा सकते थे?

कबूतरों को एक खास ठिकाने पर वापस लौट के लिए प्रशिक्षित किया जाता था ना कि किसी भी दिशा में उड़ने के लिए. इस वजह से दो जगह के बीच संचार करने के लिए दोनों ही जगह पर कबूतरों के अलग-अलग समूहों की जरूरत होती थी.

उदाहरण के लिए अगर दिल्ली से आगरा संदेश भेजना है तो ऐसे कबूतरों को दिल्ली में रखना पड़ता था जिनके घर आगरा में हो. उन्हें छोड़े जाने से पहले उनके साथ एक संदेश बांध दिया जाता था.‌ जिसे वे अपने घर आगरा वापस ले गए. वापसी के रास्ते के लिए दिल्ली में स्थित एक अलग समूह की जरूरत होगी.

यह भी पढ़ें: क्यों कभी एक-दूसरे से नहीं टकराते आसमान में उड़ने वाले हजारों हवाई जहाज, क्या है वजह?