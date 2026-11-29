ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट टीवी इंडस्ट्री के सबसे क्यूट और लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. फैंस भी उन्हें हमेशा साथ देखना चाहते हैं. हालांकि, अब उनके रिश्ते को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है.

ऐश्वर्या शर्मा ने नील भट्ट को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो

बॉलीवुड बबल टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट शादी के 5 साल बाद अलग हो गए हैं. हालांकि, दोनों ने अपने अलगाव के बारे में सार्वजनिक रूप से चुप्पी साधे रखी है. कपल के तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या ने नील को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने नील के साथ अपनी सारी तस्वीरें और वीडियो भी डिलीट कर दिए हैं.

ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के फैसले से फैंस हैरान

इस खबर के सामने आने के बाद से ही दोनों के फैंस के बीच हलचल मची हुई है. हालांकि, ऐश्वर्या और नील ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई खुलकर बात नहीं की है. दोनों की तरफ से अलग होने या तलाक को लेकर कोई ऑफिशियल बयान भी सामने नहीं आया है.

ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की लव स्टोरी

बता दें कि ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की लव स्टोरी टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के सेट पर शुरू हुई थी. इस शो में नील ने विराट और ऐश्वर्या ने पत्रलेखा यानी पाखी का किरदार निभाया था. साथ काम करते हुए दोनों अच्छे दोस्त बने और धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आ गए.

अक्टूबर 2020 के आसपास दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया. शुरुआत में उन्होंने अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा, लेकिन जनवरी 2021 में रोका करके सभी को चौंका दिया.

2021 में उज्जैन में लिए सात फेरे

इसके बाद 30 नवंबर 2021 को दोनों ने उज्जैन में शादी कर ली. शादी के बाद ये जोड़ी 'स्मार्ट जोड़ी' और 'बिग बॉस 17' जैसे रियलिटी शोज में भी साथ नजर आई. अब शादी के करीब 5 साल बाद उनके अलग होने की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है.