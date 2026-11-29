जसप्रीत बुमराह को विकेट लेने के लिए 2 टेस्ट और 292 गेंदों का लंबा इंतजार करना पड़ा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है. यहां बुमराह ने न्यूजीलैंड की पहली पारी के दौरान 26 ओवर गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था. उन्हें न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान सफलता हासिल हुई. वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले गए पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भी बुमराह को सिर्फ एक ही विकेट मिला था.

वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के दौरान बुमराह सहित टीम इंडिया के सभी गेंदबाज एक वक्त के बाद विकेट लेने में नाकाम साबित हुए थे. विकेट के लिए उनकी प्रतीक्षा लंबी रही. हेगले ओवल में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में अपने चौथे ओवर में बुमराह ने टॉम लाथम को आउट कर विकेट का सूखा खत्म किया. इसके साथ उनके नाम पर एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

टेस्ट विकेट के लिए सबसे लंबा इंतजार

यह टेस्ट विकेट के लिए बुमराह का सबसे लंबा इंतजार बन गया. उन्होंने 292 गेंद बगैर विकेट के फेंकी. इससे पहले उनका सबसे लंबा इंतजार 285 गेंद का था. हालांकि उस दौरान बुमराह ने 4 टेस्ट खेल लिए थे. इसी तरह कई और दफा भी उन्हें टेस्ट विकेट के लिए इंतजार करना पड़ा है.

That'll be Tea on Day 3 of the 2nd Test Jasprit Bumrah gets the wicket of the New Zealand Skipper; NZ lead by 146 runs. Scorecard - https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/Q0VkzxFvjw — BCCI (@BCCI) November 29, 2026

टेस्ट विकेट के लिए बुमराह का सबसे लंबा इंतजार

292 गेंदें (48.4 ओवर): वेलिंगटन 2026 से क्राइस्टचर्च 2026 (2 टेस्ट मैच)

285 गेंदें (47.3 ओवर): चेन्नई 2021 से नॉटिंघम 2021 (4 टेस्ट मैच)

253 गेंदें (42.1 ओवर): द ओवल 2018 से एडिलेड 2018 (2 टेस्ट मैच)

208 गेंदें (34.4 ओवर): लीड्स 2025 से लॉर्ड्स 2025 (2 टेस्ट मैच)

196 गेंदें (32.4 ओवर): द ओवल 2021 (एक ही टेस्ट मैच में)

सीरीज में तीसरी बार टॉम लाथम को किया आउट

गौर करने वाली बात यह है कि बुमराह ने टेस्ट सीरीज में तीसरी बार टॉम लाथम को आउट किया. पहले टेस्ट की दोनों पारियों में भी बुमराह ने लाथम को अपना शिकार बनाया था. इसके बाद उन्हें विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, जो लाथम के विकेट से ही समाप्त हुआ. इस तरह बुमराह सीरीज में लाथम के लिए काल साबित हुए.

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