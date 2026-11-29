दिल्ली में काम करने वाले बिहार के लोगों को अब घर पहुंचने के लिए ट्रेनों के अलावा सरकारी बसों का भी विकल्प मिलना शुरू हो गया है. दिल्ली और बिहार के बीच हुए परिवहन समझौते के बाद 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर बसें चलाने का रास्ता साफ हो गया है. इस समझौते के तहत बिहार के 13 शहरों के लिए सीधी बस सेवा की सुविधा मिलेगी.

इसकी शुरुआत शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट ISBT से 5 बसों को रवाना करके की. इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के उन करीब 15 से 20 लाख लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है, जिन्हें त्योहारों और छुट्टियों में घर जाने के लिए अक्सर परिवहन की परेशानी झेलनी पड़ती है.

216 परमिट से तैयार होगा दिल्ली-बिहार बस नेटवर्क

इस समझौते में सिर्फ कुछ बसें चलाने की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि दोनों राज्यों के बीच नियमित अंतरराज्यीय परिवहन का ढांचा तैयार किया गया है. कुल 18 मार्गों के लिए 216 परमिट तय हुए हैं. हर मार्ग पर दिल्ली और बिहार को 12-12 परमिट दिए गए हैं. यानी दोनों राज्यों को बस संचालन में बराबर का हिस्सा मिलेगा. शुक्रवार को कश्मीरी गेट स्थित महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत मौजूद रहे. पहले चरण में पांच बसें रवाना की गईं. इनका निर्धारित प्रस्थान समय रोजाना दोपहर 2 बजे रखा गया है.

बिहार के सीमावर्ती जिलों से लेकर पटना तक सीधा संपर्क

दिल्ली से शुरू होने वाली बस सेवा का दायरा बिहार के अलग-अलग इलाकों तक रखा गया है. प्रस्तावित नेटवर्क में अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जैसे सीमावर्ती इलाके भी शामिल हैं. इनके अलावा दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, नवादा, बिहारशरीफ, बक्सर और पटना को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा. सभी शहरों के लिए एक जैसी रूट व्यवस्था नहीं होगी. पटना के लिए चार अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जबकि गया और मुजफ्फरपुर के लिए दो-दो मार्ग रखे गए हैं. इस तरह बस नेटवर्क में बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों की जरूरतों को शामिल किया गया है.

यूपी के सात शहर भी होंगे बस यात्रा का हिस्सा

बिहार जाने वाली इन बसों के रास्ते में उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहर पड़ेंगे. इनमें वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा और मथुरा शामिल हैं. नोएडा और दिल्ली तक यात्रियों की पहुंच की व्यवस्था भी इस नेटवर्क में रखी गई है. इस तरह यह सेवा केवल दिल्ली और बिहार के बीच सीधा संपर्क बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रास्ते के शहरों के यात्रियों के लिए भी उपयोगी होगी.

त्योहारों पर ट्रेन की वेटिंग के बीच मिलेगा दूसरा विकल्प

दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए छठ, दीपावली और दशहरा का समय सबसे ज्यादा आवाजाही वाला होता है. इन मौकों पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण यात्रियों को दूसरी व्यवस्था तलाशनी पड़ती है. निजी बसें विकल्प जरूर बनती हैं, लेकिन मांग बढ़ने पर उनका किराया भी बढ़ जाता है. कई बार टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाता है. नई बस सेवा से ऐसे यात्रियों को सरकारी परिवहन का एक और विकल्प मिल सकेगा. हालांकि, अभी किराये की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. दिल्ली से पटना तक का संभावित किराया करीब 1900 रुपये बताया गया है. इसलिए यात्रियों को वास्तविक टिकट दर की घोषणा का इंतजार करना होगा.

बिहार में 299 नई बसों के संचालन की तैयारी

इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 149 नई बसें खरीदी हैं. इनमें 75 नॉन एसी और 74 एसी बसें शामिल हैं. इसके अतिरिक्त PPP यानी सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत 150 और बसें संचालित करने की योजना है. इस तरह खरीदी गई बसों और प्रस्तावित निजी भागीदारी को मिलाकर कुल 299 बसों की व्यवस्था बनाने की तैयारी है. इससे विभिन्न मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाने और यात्रियों की मांग के अनुसार सेवा का विस्तार करने का लक्ष्य है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की तरक्की में बिहार के लाखों लोगों का योगदान है. दिल्ली और बिहार में रहने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना सरकारों की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इन लोगों का आवागमन सुविधाजनक बनाना दोनों राज्यों की जिम्मेदारी है.