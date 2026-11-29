शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी को लेकर बांग्लादेश ने कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी है. भारत के पड़ोसी मुल्क से आगजनी, देसी बम धमाकों और झड़पों की नई घटनाएं सामने आई हैं. हिंसा और बढ़ने की आशंका के चलते हसीना के गृह नगर गोपालगंज में बाजार बंद रखने और बस सेवाएं निलंबित करने की घोषणा की गई है.

2024 में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी. उन्होंने कहा है कि वह 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत की वर्षगांठ पर बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. पीटीआई ने सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के हवाले से बताया कि अधिकारियों ने सात जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की 120 प्लाटून तैनात की हैं. गोपालगंज में 56 प्लाटून तैनात की गई हैं.

कहां-कहां प्लाटून की तैनाती

राजधानी ढाका के अलावा गाजीपुर, नारायणगंज, मयमनसिंह, गोपालगंज, चट्टोग्राम और कॉक्स बाजार में भी प्लाटून तैनात की गई हैं. बीजीबी मुख्यालय ड्रोन, बॉडी-वर्न कैमरों और अन्य निगरानी उपकरणों से मिलने वाली लाइव फुटेज पर नजर रख रहा है, ताकि अभियानों में तालमेल बिठाया जा सके. हसीना के गृह नगर और राजनीतिक गढ़ गोपालगंज में उनके लौटने की घोषणा के बाद से तनाव काफी बढ़ गया है.

अभी भारत में हैं शेख हसीना

स्थानीय निवासियों ने AFP को बताया कि उन्हें सुरक्षा प्रतिबंधों और राजनीतिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. इसकी वजह हसीना से उनका जुड़ाव है, जिन्होंने 15 साल तक बांग्लादेश पर शासन किया था. 5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद वह भारत भाग गई थीं. AFP की रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ढाका जाने वाली सीधी ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं और कुछ पुलिस थाने भी काम नहीं कर रहे हैं.

'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधित अवामी लीग ने पहले 29 और 30 नवंबर के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी. इस कार्यक्रम के समर्थन में शनिवार रात गोपालगंज भर में मशाल जुलूस निकाले गए.

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