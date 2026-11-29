आजकल लोग बाहर खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं. दोस्तों के साथ घूमना हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या फिर किसी खास मौके को सेलिब्रेट करना हो, रेस्टोरेंट लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. लेकिन यहां खाना खाने के बाद जब बिल हाथ में आता है, तो कई बार उसमें कुछ ऐसे चार्ज दिखाई देते हैं, जिनको लेकर कस्टमर उलझन में पड़ जाते हैं. इनमें पानी की बोतल पर लगाया गया GST भी शामिल होता है.

कई रेस्टोरेंट में खाने के साथ पानी की बोतल मंगवाने पर उसकी कीमत के अलावा GST भी जोड़ दिया जाता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब पानी की बोतल पर पहले से ही MRP लिखी होती है और उसकी कीमत में टैक्स शामिल रहता है, तो रेस्टोरेंट दोबारा GST कैसे लगा सकता है? क्या ऐसा करना कानूनी रूप से सही है या फिर कस्टमर्स से अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं? इस पूरे मामले को समझने के लिए GST और MRP से जुड़े नियमों को जानना जरूरी है.

क्या पानी की बोतल पर GST लगा सकता है रेस्टोरेंट?

कुछ परिस्थितियों में रेस्टोरेंट पानी की बोतल पर GST लगा सकता है. इसके पीछे वजह यह है कि रेस्टोरेंट में खाना और पेय पदार्थ परोसने को GST कानून के तहत रेस्टोरेंट सर्विस माना जाता है. जब कस्टमर खाने के साथ पानी की बोतल भी ऑर्डर करता है, तो यह सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विस का हिस्सा बन जाती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के नियमों के मुताबिक, सामान्य रेस्टोरेंट सर्विस पर 5 परसेंट GST लगता है. इसमें 2.5 प्रतिशत CGST और 2.5 प्रतिशत SGST शामिल होता है. हालांकि कुछ निर्धारित होटल परिसरों में रेस्टोरेंट सर्विस पर 18 परसेंट GST का प्रावधान है. इसलिए अगर कस्टमर खाने के साथ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर मंगवाता है, तो रेस्टोरेंट पूरे बिल की टैक्सेबल वैल्यू में पानी की कीमत शामिल करके रेस्टोरेंट सर्विस के हिसाब से GST वसूल सकता है.

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पानी की बोतल पर GST की दर कितनी है?

सामान्य तौर पर पैकेज्ड पानी पर लागू GST दर उसकी कैटेगरी पर निर्भर करती है. CBIC की दर सूची के अनुसार, सामान्य सीलबंद मिनरल और पैकेज्ड पानी पर 18 परसेंट GST की दर निर्धारित है. वहीं 20 लीटर की पैकिंग में मिलने वाले पेयजल पर 12 परसेंट GST लागू है. लेकिन रेस्टोरेंट में खाने के साथ पानी परोसे जाने की स्थिति में इसे रेस्टोरेंट सर्विस का हिस्सा माना जा सकता है. ऐसे में सामान्य रेस्टोरेंट के 5 परसेंट GST का नियम लागू हो सकता है.

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