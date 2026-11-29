प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशे का सेवन देश के युवाओं के सपनों की सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने रविवार (29 नवंबर) को 'मन की बात' कार्यक्रम में संचार साथी ऐप का भी जिक्र किया. पीएम ने बताया कि ऐप को 3 करोड़ बार से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और इसकी वजह से यूजर्स को काफी मदद भी मिल रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में कहा , 'नशीले पदार्थों का सेवन हमारे युवाओं के सपनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है. मुझे यह देखकर खुशी है कि पूरे देश में, नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में समाज लगातार सक्रिय हो रहा है. 'नशा मुक्त युवा अभियान' भी पूरे जोर-शोर से चल रहा है.'

उन्होंने कहा, 'iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर, लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए 17 भाषाओं में 7,000 से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं. इनमें से लाखों कर्मचारियों ने कई कोर्स पूरे भी कर लिए हैं. कोई AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सीख रहा है, तो कोई भारतीय सांकेतिक भाषा (इंडियन साइन लैंग्वेज) सीख रहा है.'

संचार साथी को लेकर क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'जब आपका फोन खो जाए, तो उसके वापस मिलने की उम्मीद धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. आप अपना खोया हुआ मोबाइल फोन वापस पा सकते हैं. इसमें भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी बड़ी मदद कर सकता है. इसका नाम 'संचार साथी' है. अब तक 'संचार साथी' पोर्टल पर 30 करोड़ से ज्यादा बार विजिट किया जा चुका है. इसके ऐप को लगभग 3 करोड़ बार ये ऐप डाउनलोड किया गया है.'

#Watch | खोए हुए फोन को ढूंढे 'संचार साथी' की मदद से https://t.co/SMm0dUypVm #PMModi #MaanKiBaat #ABPNews https://t.co/BqvRvhzrNp — ABP News (@ABPNews) November 29, 2026

1600 से ज्यादा संस्थाएं 'संचार साथी' पोर्टल से जुड़ी - प्रधानमंत्री मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'हमारे बैंकों, पेमेंट ऐप्स, टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस के अलावा, 1,600 से ज्यादा संस्थाएं 'संचार साथी' पोर्टल से जुड़ी हुई हैं. इससे साइबर धोखाधड़ी की कोशिशों को समय रहते रोकने में मदद मिली है. इस सिस्टम की मदद से अब तक 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के संभावित नुकसान को रोका जा सका है. यह ऐप 23 भाषाओं में उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है.'

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