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Train Fan Electricity: घर की बिजली से क्यों नहीं चल सकते ट्रेन के पंखे? जान लें वजह
Train Fan Electricity: भारतीय ट्रेनों में लगे पंखे घरेलू बिजली से नहीं चल सकते. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और रेलवे पंखे घरेलू पंखों से अलग क्यों हैं.
Train Fan Electricity: क्या आपने कभी यह सोचा है कि भारतीय ट्रेनों में लगे पंखे सीधे घरेलू बिजली से क्यों नहीं चलाए जा सकते? दरअसल उनके पीछे की वजह उनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बीच का अंतर है. पारंपरिक गैर एसी रेलवे कोच आमतौर पर पंखे और रोशनी के लिए 110 वोल्ट डीसी आपूर्ति का इस्तेमाल करते हैं. इसी के साथ भारतीय घरों में 230 वोल्ट एसी आपूर्ति मिलती है. लेकिन वोल्टेज अंतर ही एकमात्र वजह नहीं है.
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Published at : 25 Nov 2026 05:40 PM (IST)
Tags :GK NEWS Train Fan Electricity
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