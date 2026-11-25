पारंपरिक गैर एसी रेलवे कोच आमतौर पर पंखे और रोशनी के लिए 110 वोल्ट डीसी आपूर्ति का इस्तेमाल करते हैं. इसकी तुलना में भारत में घरेलू बिजली आमतौर पर 230 वोल्ट एसी पर आपूर्ति की जाती है. क्योंकि वोल्टेज और करंट का प्रकार दोनों अलग-अलग होते हैं इस वजह से ट्रेन के पंखों को सीधे घरेलू सॉकेट से जोड़ने से उनकी मोटर खराब हो सकती है.