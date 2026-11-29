China Gold Discovery: चीन में सोने की दो बड़ी खोजों ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है. लियाओनिंग में दादोंगगौ और हुनान के वांगू में संभावित संसाधन कुल मिलाकर 2,444 टन से ज्यादा हैं. हालांकि आंकड़े पुष्टि किए गए संसाधनों और अनुमानों को जोड़ते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसके बाद क्या चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश बन जाएगा? जानें क्या है इस सवाल का जवाब.

दादोंगगौ में कितना सोना मिला?

नवंबर 2025 में घोषित दादोंगगौ जाम को 1949 के बाद से खोजे गए चीन के सबसे बड़े एकल सोने के भंडार के रूप में बताया गया है. इसका अयस्क भंडार 2.586 बिलियन टन अनुमानित है. इसमें औसत सोने की मात्रा 0.56 ग्राम प्रति टन है. इन आंकड़ों के आधार पर 1444.49 टन सोने का भंडार दर्ज किया गया है.

इसका सैद्धांतिक सकल मूल्य लगभग $165 बिलियन आंका गया है. इस मूल्यांकन का मतलब यह नहीं है कि पूरे संसाधन का पहले से ही खनन किया जा चुका है या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए सोने के भंडार में बदल दिया गया है.

वांगु स्वर्ण जमा अनुमान क्या है?

चीन ने नवंबर 2024 में हुनान में वांगु खोज की घोषणा की. इसके मुख्य क्षेत्र में 2000 मीटर तक की गहराई पर 300.2 टन सोने के संसाधनों की पुष्टि की गई है. शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया है कि 1000 टन से ज्यादा 3000 मीटर की गहराई तक हो सकता है. 40 से ज्यादा सोने की नसों की पहचान की गई है और कुछ क्षेत्रों में मात्र 138 ग्राम प्रति टन तक है.

पुष्टि की गई 300.2 टन और 1000 टन से ज्यादा का अनुमान अलग-अलग संसाधन श्रेणियां हैं. उन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए या फिर पूरी तरह से सिद्ध भंडार के रूप में नहीं बताना चाहिए. 1000 टन सोने का सैद्धांतिक सकल मूल्य लगभग 114 बिलियन डॉलर हो सकता है.

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क्या चीन संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल सकता है?

दोनों खोज 2,444 टन से ज्यादा संभावित संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती हैं. नवंबर 2026 के अंत में चीन का आधिकारिक सोने का भंडार लगभग 2,435.4 टन था. अभी भी भूमिगत सोना उस आंकड़े में शामिल नहीं है.

नवंबर 2026 के वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास लगभग 8,133.5 टन सोना था. इसमें जर्मनी, इटली और फ्रांस भी शामिल हैं. अगर दोनों चीनी खोजों से सारा सोना निकाल लिया जाए और चीन के केंद्रीय बैंक के पास रखा जाए तो इसका भंडार सैद्धांतिक रूप से लगभग 4,879 टन तक पहुंच सकता है. इससे चीन दूसरे स्थान पर हो सकता है.

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