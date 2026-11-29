Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार विशेष सत्र में परिसीमन, महिला आरक्षण विधेयक लाएगी।

सपा, कांग्रेस ने विधेयक पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।

डीएमके, बीआरएस, आप, एनसीपी-एसपी ने समर्थन हेतु शर्तें रखीं।

एनडीए के सहयोगी दल सरकार के पक्ष में खड़े हैं।

Delimitation Bill: सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. यह बैठक संसद के दोनों सदनों की बुलाई गई है. ऐसे में 30 दिसंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक होगी. इस दौरान सरकार कि परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन बिल और महिला आरक्षण लाने की तैयारी में है. इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संख्या बल जुटाने की कोशिश में लगे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि परिसीमन को लेकर कौन सी पार्टी पक्ष में है और कौन सी विपक्ष में? आइए यहां विस्तार से समझ लेते हैं.

समाजवादी पार्टी

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. उनका साफ कहना है कि वे इस बिल को लेकर सरकार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं. अखिलेश यादव ने तो एक्स पर साफ तौर पर लिख दिया है कि परिसीमन बीजेपी के लिए राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा.

कांग्रेस

परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी सरकार के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के तरीके पर खुश नहीं हैं. कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखा जाए और मौजूदा 543 लोकसभा सदस्यता में भी इसे लागू करना चाहिए.

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DMK

परिसीमन को लेकर एम.के स्टालिन का रुख पहले से कायम है. उनका कहना है कि तमिलनाडु की लोकसभा में मौजूदा सीटें 7.18% से कम नहीं होनी चाहिए. उनका कहना है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को मिली लोकसभा की सीटें अगले 25 साल तक स्थिर रखी जाए. उनका कहना है कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. हालांकि अब डीएमके का कहना है कि वह परिसीमन पर सरकार का साथ देगी.

BRS

तेलंगाना की BRS ने परिसीमन का विरोध करने के बजाय खुलकर अपनी शर्तें सामने रख दी हैं. BRS के नेता रावुला श्रीधर रेड्डी का कहना है कि लोकसभा में दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी 24 फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए. उनका कहना है कि अगर सरकार इस बात की गारंटी देती है कि दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा तो वे विधेयक का समर्थन कर सकते हैं.

AAP

आम आदमी पार्टी ने भी परिसीमन को लेकर अपनी शर्तें रख दी हैं. पार्टी का कहना है कि अगर विधेयक सभी वर्गों और राज्यों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है तो पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर बीजेपी अपने हितों को प्राथमिकता देगी तो वे इसका विरोध करेंगे.

NCP-SP

शरद पवार की पार्टी इस बिल को लेकर मोदी सरकार का समर्थन करने जा रही है. लेकिन पार्टी की तरफ से सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी करने और महिला आरक्षण लागू करने, परिसीमन में विपक्ष को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने जैसी मांगे रखी हैं.

परिसीमन में NDA के साथ कितने दल?

केंद्र की मोदी सरकार को कम से कम अपने सहयोगी दलों से तो परिसीमन पर समर्थन की उम्मीद है. बीजेपी के साथ-साथ NDA में शामिल शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान), TDP, JDU, RLD, JDS, जनसेना, TDP, पवन कल्याण की जनसेना सरकार के साथ हैं.

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