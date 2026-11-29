बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान फिल्म प्रमोशन के लिए लखनऊ दौरा पर आए थे. इस दौरान उनकी सवारी और गाड़ियों का काफिला चर्चा में आ गया है. सलमान खान ने जिस गाड़ी से सफ़र किया वो पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर थी. सलमान के लिए धनंजय सिंह की ओर से गाड़ियों का पूरा काफिला भेजा गया था. इसमें उनके करीबी और निजी सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहे.

दरअसल शुक्रवार को सलमान खान अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह के साथ अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे. उनके आने की जानकारी मिलते ही फैंस एयरपोर्ट और कार्यक्रम स्थल पर जुट गए. सलमान की सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. इसी बीच धनंजय सिंह की बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर में सलमान के सफर करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

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शेरा के कहने पर भेजी गई थी गाड़ी?

सूत्रों के मुताबिक सलमान के बॉडीगार्ड शेरा के कहने पर धनंजय सिंह की बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर उपलब्ध कराई गई थी. कुछ समय पहले लखनऊ में उत्तराखंड के एक विधायक की ओर से आयोजित पार्टी में धनंजय सिंह और शेरा की मुलाकात हुई थी.

यूपी पुलिस ने किया था सुरक्षा का इंतजाम

इसके बाद शेरा लखनऊ पहुंचे और धनंजय सिंह के आवास पर रुके. सलमान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुलेटप्रूफ गाड़ी की जरूरत बताई गई. इसके बाद धनंजय सिंह की ओर से लैंड क्रूजर के साथ पूरा काफिला उपलब्ध कराया गया. हालांकि, एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सलमान खान को सुरक्षा मानकों के अनुरूप यूपी पुलिस की सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी.

उधर सलमान खान के धनंजय सिंह की बुलेटप्रूफ गाड़ी की चर्चा अब तेज हो गयी है. दरअसल पिछले दिनों लॉरेंस विश्नोई गैंग की धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. पुलिस के साथ ही उनकी निजी सुरक्षा भी कड़ी कर दी गयी है.

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