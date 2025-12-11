एक्सप्लोरर
Indian Currency Cost: भारतीय नोटों को छापने में कितना आता है खर्चा, लागत सुनकर चौंक जाएंगे आप
Indian Currency Cost: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय करेंसी को छापता है. आइए जानते हैं कि हर नोट को छापने में कितना खर्चा होता है.
Indian Currency Cost:ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारतीय करेंसी को छापना महंगा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स वाले नोट छापता है. लेकिन उसके बावजूद भी हर नोट की असली प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी फेस वैल्यू का सिर्फ छोटा सा हिस्सा होती है. आइए जानते हैं कि हर भारतीय नोट को छापने में कितना खर्चा आता है.
Published at : 11 Dec 2025 07:13 PM (IST)
