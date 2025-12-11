आरबीआई ₹10 का नोट छापने के लिए ₹0.96, ₹20 के नोट के लिए ₹0.95, ₹50 का नोट छापने के लिए ₹1.13, ₹100 के नोट को छापने के लिए ₹1.77, ₹200 के नोट के लिए ₹2.37 और ₹500 के नोट के लिए ₹2.29 खर्च करता है.