Indian Currency Cost: भारतीय नोटों को छापने में कितना आता है खर्चा, लागत सुनकर चौंक जाएंगे आप

Indian Currency Cost: भारतीय नोटों को छापने में कितना आता है खर्चा, लागत सुनकर चौंक जाएंगे आप

Indian Currency Cost: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय करेंसी को छापता है. आइए जानते हैं कि हर नोट को छापने में कितना खर्चा होता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Dec 2025 07:13 PM (IST)
Indian Currency Cost: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय करेंसी को छापता है. आइए जानते हैं कि हर नोट को छापने में कितना खर्चा होता है.

Indian Currency Cost:ज्यादातर लोगों को लगता है कि भारतीय करेंसी को छापना महंगा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स वाले नोट छापता है. लेकिन उसके बावजूद भी हर नोट की असली प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी फेस वैल्यू का सिर्फ छोटा सा हिस्सा होती है. आइए जानते हैं कि हर भारतीय नोट को छापने में कितना खर्चा आता है.

आरबीआई ₹10 का नोट छापने के लिए ₹0.96, ₹20 के नोट के लिए ₹0.95, ₹50 का नोट छापने के लिए ₹1.13, ₹100 के नोट को छापने के लिए ₹1.77, ₹200 के नोट के लिए ₹2.37 और ₹500 के नोट के लिए ₹2.29 खर्च करता है.
आरबीआई ₹10 का नोट छापने के लिए ₹0.96, ₹20 के नोट के लिए ₹0.95, ₹50 का नोट छापने के लिए ₹1.13, ₹100 के नोट को छापने के लिए ₹1.77, ₹200 के नोट के लिए ₹2.37 और ₹500 के नोट के लिए ₹2.29 खर्च करता है.
लागत कम रहती है क्योंकि भारत काफी कच्चा माल देश में ही बनता है. इसमें खास करेंसी पेपर और सिक्योरिटी इंक शामिल है. बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन से हर नोट पर खर्च और भी कम हो जाता है.
लागत कम रहती है क्योंकि भारत काफी कच्चा माल देश में ही बनता है. इसमें खास करेंसी पेपर और सिक्योरिटी इंक शामिल है. बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन से हर नोट पर खर्च और भी कम हो जाता है.
