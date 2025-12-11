हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने लाख लोग भारत से बाहर रहकर देश में भेजते हैं पैसा? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े

यह रकम कई मायनों में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. यह रकम न सिर्फ उनके परिवार के लिए मददगार है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा योगदान है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Dec 2025 09:03 AM (IST)
आज के समय में भारत में कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई, काम या कारोबार के लिए विदेश जाते हैं.लेकिन ये भी सच है कि विदेश में रहने वाले भारतीय हर साल अपने देश को भारी रकम भेजते हैं. यह रकम कई मायनों में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. यह रकम न सिर्फ उनके परिवार के लिए मददगार है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा योगदान है. इसके अलावा, अगर यह पैसा भारत में निवेश होता, तो देश में कई हाई क्वालिटी वाले शिक्षा संस्थान और उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि कितने लाख लोग भारत से बाहर रहकर देश में पैसा भेजते हैं.

1/5
विदेश में रह रहे भारतीय हर साल अपने परिवारों को करोड़ों रुपये भेजते हैं. 2024-25 में यह रकम $135.46 बिलियन, करीब 1.16 लाख करोड़ रुपये थी. भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बन गया है. चीन और मैक्सिको जैसे देश इससे पीछे हैं.
2/5
पिछले आठ साल में रेमिटेंस की रकम दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है. 2014-15 में यह 6 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि 2024-25 में यह बढ़कर 11.63 लाख करोड़ रुपये हो गई. इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी दिखता है, क्योंकि यह व्यापार घाटे का लगभग 47 प्रतिशत पूरा कर देती है.
3/5
वहीं पिछले दस सालों में भारतीयों ने विदेश में पढ़ाई के लिए कुल 1.76 लाख करोड़ रुपये भेजे यानी इतनी रकम से भारत में लगभग 62 नए IIT (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) बन सकते थे.
4/5
इसके साथ ही खर्च बढ़ा है, लेकिन विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या 2024 में घटकर 7,59,064 हो गई. यह 2023 में 8,92,989 थी. इसके पीछे मुख्य वजह वीजा नियमों में बदलाव और कड़े होने की वजह से छात्रों की संख्या कम होना है.
5/5
लोग विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां जीवन स्तर बेहतर है, उच्च शिक्षा और नौकरी के अवसर ज्यादा हैं, कारोबार करना आसान है और टैक्स कम हैं.अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ब्रिटेन जैसे देश सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं.
Published at : 11 Dec 2025 09:03 AM (IST)
Tags :
Indian Economy Foreign Students NRIs Remittances

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

Embed widget