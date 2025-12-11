एक्सप्लोरर
कितने लाख लोग भारत से बाहर रहकर देश में भेजते हैं पैसा? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
यह रकम कई मायनों में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. यह रकम न सिर्फ उनके परिवार के लिए मददगार है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा योगदान है.
आज के समय में भारत में कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई, काम या कारोबार के लिए विदेश जाते हैं.लेकिन ये भी सच है कि विदेश में रहने वाले भारतीय हर साल अपने देश को भारी रकम भेजते हैं. यह रकम कई मायनों में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. यह रकम न सिर्फ उनके परिवार के लिए मददगार है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा योगदान है. इसके अलावा, अगर यह पैसा भारत में निवेश होता, तो देश में कई हाई क्वालिटी वाले शिक्षा संस्थान और उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि कितने लाख लोग भारत से बाहर रहकर देश में पैसा भेजते हैं.
Published at : 11 Dec 2025 09:03 AM (IST)
