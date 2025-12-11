कितने लाख लोग भारत से बाहर रहकर देश में भेजते हैं पैसा? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े

पिछले आठ साल में रेमिटेंस की रकम दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है. 2014-15 में यह 6 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि 2024-25 में यह बढ़कर 11.63 लाख करोड़ रुपये हो गई. इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी दिखता है, क्योंकि यह व्यापार घाटे का लगभग 47 प्रतिशत पूरा कर देती है.