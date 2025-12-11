अमेरिकी किसानों का कहना है कि भारत, थाईलैंड और चीन से आने वाला सस्ता चावल उनके लिए नुकसानदेह है. वे इसे डंपिंग का मामला मानते हैं. डंपिंग का मतलब है कि कोई देश अपने उत्पाद को बहुत सस्ते दाम में बेचकर दूसरे देश के स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचाता है. अमेरिकी किसान चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो.