हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTrump Tariff on Indian Rice: भारत के चावल से खुन्नस में क्यों ट्रंप, इस पर क्यों लगाना चाहते हैं टैरिफ?

Trump Tariff on Indian Rice: भारत के चावल से खुन्नस में क्यों ट्रंप, इस पर क्यों लगाना चाहते हैं टैरिफ?

हाल ही में अमेरिकी किसानों ने इस पर आपत्ति जताई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की योजना बनाने का संकेत दिया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Dec 2025 07:04 AM (IST)
अमेरिका में भारतीय चावल, खासकर बासमती चावल, काफी लोकप्रिय है. इसकी सुगंध, लंबाई और टेस्ट अमेरिकी चावलों से अलग और बेहतर माना जाता है. लेकिन हाल ही में अमेरिकी किसानों ने इस पर आपत्ति जताई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की योजना बनाने का संकेत दिया है. इसी वजह से ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई है. अगर ऐसा होता है तो भारतीय चावल की कीमत अमेरिकी बाजार में बढ़ सकती है और अमेरिकी उपभोक्ताओं को इसका सीधा असर महसूस होगा. तो आइए जानते हैं कि भारत के चावल पर ट्रंप क्यों टैरिफ लगाना चाहते हैं.

भारत से आने वाला बासमती चावल अमेरिकी लोगों में काफी पसंद किया जाता है. इसकी सुगंध, लंबाई और खास टेस्ट की वजह से यह अमेरिकी चावल से अलग है.अमेरिका में भारतीय बासमती की कीमत लगभग $2 से $4 प्रति किलो है. यह अमेरिकी एशियाई समुदाय में खासा लोकप्रिय है और बिरयानी जैसे व्यंजनों में इसकी मांग बढ़ रही है.
अमेरिकी किसानों का कहना है कि भारत, थाईलैंड और चीन से आने वाला सस्ता चावल उनके लिए नुकसानदेह है. वे इसे डंपिंग का मामला मानते हैं. डंपिंग का मतलब है कि कोई देश अपने उत्पाद को बहुत सस्ते दाम में बेचकर दूसरे देश के स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचाता है. अमेरिकी किसान चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो.
अमेरिका में भी चावल पैदा होता है. मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों जैसे लुइसियाना, अर्कांसास, मिसिसिपी, मिसौरी और टेक्सास में।,अर्कांसास अमेरिका का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, जो लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन देता है फिर भी, अमेरिकी चावल की क्वालिटी और टेस्ट भारतीय बासमती से मेल नहीं खाते हैं.
पहले अमेरिकी बाजार में भारतीय बासमती चावल पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क था. लेकिन अब यह लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ चुका है, जिसमें 25 प्रतिशत टैरिफ और 25 प्रतिशत पेनल्टी शामिल है. ट्रंप ने भारतीय चावल पर डंपिंग का आरोप लगाया है और अब उन्होंने इस पर और कड़ा टैरिफ लगाने का संकेत दिया है.
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नया टैरिफ लागू होता है तो इसका सबसे बड़ा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. भारतीय बासमती का कोई अमेरिकी ऑप्शन नहीं है, इसलिए कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन लोग इसे खरीदने के लिए मजबूर होंगे. इससे अमेरिकी परिवारों के लिए चावल महंगा हो जाएगा, खासकर उन व्यंजनों के लिए जो बासमती पर निर्भर हैं.
अमेरिका में भारतीय चावल के अलावा थाईलैंड, वियतनाम और चीन से भी चावल आता है. थाईलैंड का जैस्मीन चावल सुगंधित और लोकप्रिय है. वियतनाम का लांग ग्रेन चावल सस्ता है. लेकिन भारतीय बासमती की खासियत और प्रीमियम क्वालिटी इसकी अलग पहचान बनाती है.
Published at : 11 Dec 2025 07:04 AM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बॉलीवुड
Virat-Anushka Wedding Anniversary: एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
वीडियोज

Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | Salman Khan | Mumbai | Diljit Dosanjh
Chhattisgarh News: रायपुर के व्यापारी ने महिला DSP पर लगाया करोड़ों हड़पने का आरोप | ABP News
जुबां पर प्यार का वादा... लेकिन आंखों में दौलत के सपने... हर वक्त उसे पैसा ही पैसा | Sansani
बेकाबू कार...मच गया हाहाकार, हादसे का वीडियो कंपा देगा! | Gujarat | Greater Noida
Parliament Winter Session: संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे Rahul Gandhi? | Amit Shah | Janhit

ट्रेडिंग ओपीनियन

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
Embed widget