एक्सप्लोरर
Trump Tariff on Indian Rice: भारत के चावल से खुन्नस में क्यों ट्रंप, इस पर क्यों लगाना चाहते हैं टैरिफ?
हाल ही में अमेरिकी किसानों ने इस पर आपत्ति जताई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की योजना बनाने का संकेत दिया है.
अमेरिका में भारतीय चावल, खासकर बासमती चावल, काफी लोकप्रिय है. इसकी सुगंध, लंबाई और टेस्ट अमेरिकी चावलों से अलग और बेहतर माना जाता है. लेकिन हाल ही में अमेरिकी किसानों ने इस पर आपत्ति जताई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की योजना बनाने का संकेत दिया है. इसी वजह से ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई है. अगर ऐसा होता है तो भारतीय चावल की कीमत अमेरिकी बाजार में बढ़ सकती है और अमेरिकी उपभोक्ताओं को इसका सीधा असर महसूस होगा. तो आइए जानते हैं कि भारत के चावल पर ट्रंप क्यों टैरिफ लगाना चाहते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 11 Dec 2025 07:04 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
जनरल नॉलेज
8 Photos
इथियोपिया में बदल गई टाइम मशीन, 2025 की जगह 2018 में ही जी रहे लोग! कितनी सच है यह बात?
जनरल नॉलेज
6 Photos
न पैसा और न पावर... भारत के सामने नहीं टिकता थाईलैंड, फिर इंडिया से ताकतवर क्यों वहां की करेंसी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बॉलीवुड
एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
एबीपी लाइव
Opinion