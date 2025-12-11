भूकंप और सुनामी अलर्ट, जानें कितनी तेजी से फैलता है भूकंप और कैसे आगे बढ़ती है इसकी तरंगें

इसके अलावा NOAA के अनुसार 6.5 से कम तीव्रता वाले भूकंप पर सुनामी का खतरा बहुत कम होता है. वहीं 7.5 से 7.8 तीव्रता वाले भूकंप पर सुनामी आने के आशंका काफी बढ़ जाती है. इसके अलावा अगर 7.8 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आता है तो ऊंची लहरें और स्थानीय स्तर पर भीषण सुनामी आ सकती है.