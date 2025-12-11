एक्सप्लोरर
भूकंप और सुनामी अलर्ट, जानें कितनी तेजी से फैलता है भूकंप और कैसे आगे बढ़ती है इसकी तरंगें
धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार हलचल करती है. जब यह प्लेट्स फॉल्ट लाइन पर आपस में टकराती है तो एनर्जी रिलीज होती है. यही ऊर्जा सीस्मिक वेव्स के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं.
जापान में सोमवार को आए 7.5 तीव्रता के भूकंप ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. इस भूकंप के बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने देश में दूसरी बार मेगा थ्रस्ट भूकंप सावधानी चेतावनी जारी की है. एजेंसी का कहना है कि आने वाले 7 दिनों में इसी क्षेत्र में उतना ही या उससे ज्यादा ताकतवर भूकंप आने की संभावना है. इस बीच भूकंप और सुनामी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भूकंप की तरंगे कैसे फैलती है और किन स्थितियों में सुनामी का खतरा बढ़ जाता है.
