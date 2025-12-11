सऊदी अरब ने दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित डेटा सेंटर इकोसिस्टम बनाने के लिए 6 बिलीयन डॉलर का मास्टर प्लान लॉन्च किया है. यह नए सर्वर फॉर्म फाइनेंशियल मॉडल, एलएलएम, रोबोटिक डाटा और ग्लोबल क्लाउड ऑपरेशन को प्रोसेस करेंगे. इसके बाद सऊदी अरब एक डिजिटल प्रोसेसिंग पावर हाउस बन जाएगा.