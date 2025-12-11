हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAI Superpower: अमेरिका और चीन नहीं, इस देश को माना जा रहा AI का फ्यूचर बादशाह, जानें क्यों है ऐसा अनुमान?

AI Superpower: अमेरिका और चीन नहीं, इस देश को माना जा रहा AI का फ्यूचर बादशाह, जानें क्यों है ऐसा अनुमान?

AI Superpower: वैसे तो अमेरिका और चीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में सबसे आगे माना जाता हैं. लेकिन एक देश इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहा है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Dec 2025 06:45 PM (IST)
AI Superpower: वैसे तो अमेरिका और चीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में सबसे आगे माना जाता हैं. लेकिन एक देश इस दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहा है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

AI Superpower: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बड़ा ही चौंकाने वाला ग्लोबल बदलाव हो रहा है. यूं तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में अमेरिका और चीन का दबदबा रहेगा लेकिन अब एक बिल्कुल अलग खिलाड़ी इस रेस में सामने आ रहा है. आइए जानते हैं कि इन दो देशों के अलावा किस देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर बादशाह माना जा रहा है.

1/6
सऊदी अरब ने दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित डेटा सेंटर इकोसिस्टम बनाने के लिए 6 बिलीयन डॉलर का मास्टर प्लान लॉन्च किया है. यह नए सर्वर फॉर्म फाइनेंशियल मॉडल, एलएलएम, रोबोटिक डाटा और ग्लोबल क्लाउड ऑपरेशन को प्रोसेस करेंगे. इसके बाद सऊदी अरब एक डिजिटल प्रोसेसिंग पावर हाउस बन जाएगा.
सऊदी अरब ने दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित डेटा सेंटर इकोसिस्टम बनाने के लिए 6 बिलीयन डॉलर का मास्टर प्लान लॉन्च किया है. यह नए सर्वर फॉर्म फाइनेंशियल मॉडल, एलएलएम, रोबोटिक डाटा और ग्लोबल क्लाउड ऑपरेशन को प्रोसेस करेंगे. इसके बाद सऊदी अरब एक डिजिटल प्रोसेसिंग पावर हाउस बन जाएगा.
2/6
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर हजारों गीगावॉट बिजली की खपत करते हैं. सऊदी अरब का फायदा उसकी सस्ती और भरोसेमंद एनर्जी सप्लाई है. जिस तरफ दूसरे देश बढ़ती बिजली की लागत से जूझ रहे हैं सऊदी अरब काफी कम कीमत पर बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर चला सकता है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर हजारों गीगावॉट बिजली की खपत करते हैं. सऊदी अरब का फायदा उसकी सस्ती और भरोसेमंद एनर्जी सप्लाई है. जिस तरफ दूसरे देश बढ़ती बिजली की लागत से जूझ रहे हैं सऊदी अरब काफी कम कीमत पर बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर चला सकता है.
Published at : 11 Dec 2025 06:45 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Saudi AI AI Superpower

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की आवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बिहार
Exclusive: नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Paridhi Sharma की Untold Journey: Jodha Akbar Audition, Pankaj Tripathi Moment और Mumbai Struggle की Real Story
3I ATLAS घूमा और खिंच गई फोटो; नई तस्वीर अचंभित करने वाली! | ABPLIVE
Dhurandhar Lyari Real Story Explained: कहानी रहमान डकैत की ल्यारी की, जहां जन्मा असली रहमान डकैत!
BJP Chief New Update: यूपी बीजेपी चीफ का नाम तय, जानिए कौन होगा नया चेहरा? |ABPLIVE
Who is Real Rehman Dakait: कौन था रहमान डकैत... जानिए इस गैंगस्टर की असली कहानी! |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की आवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बिहार
Exclusive: नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
बॉलीवुड
न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? अनन्या पांडे के ये 10 स्टनिंग लुक्स हैं परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन
न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? अनन्या पांडे के ये 10 स्टनिंग लुक्स हैं परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन
ट्रेंडिंग
अरे बच्चे पैदा करेंगे... फेरों में पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन को खिलवा दी अजब कसम, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के भी होश
अरे बच्चे पैदा करेंगे... फेरों में पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन को खिलवा दी अजब कसम, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के भी होश
यूटिलिटी
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
शिक्षा
सिविल सेवा में बढ़ा महिलाओं का दबदबा, 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की फिर चली धाक
सिविल सेवा में बढ़ा महिलाओं का दबदबा, 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की फिर चली धाक
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Embed widget