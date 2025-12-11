हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है? जानिए पूरी कमाई का हिसाब

गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है? जानिए पूरी कमाई का हिसाब

यूट्यूब अपने क्रिएटर को सब्सक्राइबर माइलस्टोन पूरा होने पर क्रिएटर अवार्ड देता है. इसमें एक लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर सिल्वर प्ले बटन, 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर गोल्डन प्ले बटन देता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 11 Dec 2025 09:05 AM (IST)
यूट्यूब अपने क्रिएटर को सब्सक्राइबर माइलस्टोन पूरा होने पर क्रिएटर अवार्ड देता है. इसमें एक लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर सिल्वर प्ले बटन, 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर गोल्डन प्ले बटन देता है.

आज के डिजिटल समय में यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफार्म नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों के लिए करियर और इनकम का बड़ा जरिया बन चुका है. यूट्यूब पर क्रिएटर वीडियो बनाकर अपनी पहचान भी बनाते हैं और अच्छे कमाई भी करते हैं. इस दौरान यूट्यूब क्रिएटर को उनके सब्सक्राइबर माइलस्टोन पर अवार्ड भी देता है. जिनमें गोल्डन प्ले बटन सबसे खास माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद क्रिएटर की कमाई पर क्या असर पड़ता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि यूट्यूब पर गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है.

1/6
यूट्यूब अपने क्रिएटर को सब्सक्राइबर माइलस्टोन पूरा होने पर क्रिएटर अवार्ड देता है. इसमें एक लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर सिल्वर प्ले बटन, 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर गोल्डन प्ले बटन, एक करोड़ सब्सक्राइबर पूरे होने पर डायमंड प्ले बटन और 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर कस्टम प्ले बटन देता है.
यूट्यूब अपने क्रिएटर को सब्सक्राइबर माइलस्टोन पूरा होने पर क्रिएटर अवार्ड देता है. इसमें एक लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर सिल्वर प्ले बटन, 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर गोल्डन प्ले बटन, एक करोड़ सब्सक्राइबर पूरे होने पर डायमंड प्ले बटन और 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर कस्टम प्ले बटन देता है.
2/6
वहीं यूट्यूब गोल्डन प्ले बटन के साथ क्रिएटर को कोई पैसा नहीं देता, लेकिन क्रिएटर के चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से वीडियो पर व्यूज बढ़ते हैं. एड रिवेन्यू बढ़ता है और स्पॉन्सरशिप के मौके भी बढ़ते हैं, इसलिए कमाई पर इसका प्रभाव भी पड़ता है.
वहीं यूट्यूब गोल्डन प्ले बटन के साथ क्रिएटर को कोई पैसा नहीं देता, लेकिन क्रिएटर के चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से वीडियो पर व्यूज बढ़ते हैं. एड रिवेन्यू बढ़ता है और स्पॉन्सरशिप के मौके भी बढ़ते हैं, इसलिए कमाई पर इसका प्रभाव भी पड़ता है.
3/6
क्रिएटर को यूट्यूब से कमाई तब मिलती है, जब वह यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो. वहीं यूट्यूब एडवरटाइजर्स आमतौर पर 1000 व्यूज पर 2 डॉलर का पेमेंट करते हैं. इसके अलावा अगर चैनल के वीडियो पर व्यूज अच्छे आते हैं तो कमाई तेजी से बढ़ती है.
क्रिएटर को यूट्यूब से कमाई तब मिलती है, जब वह यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो. वहीं यूट्यूब एडवरटाइजर्स आमतौर पर 1000 व्यूज पर 2 डॉलर का पेमेंट करते हैं. इसके अलावा अगर चैनल के वीडियो पर व्यूज अच्छे आते हैं तो कमाई तेजी से बढ़ती है.
4/6
अगर किसी के चैनल पर लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर्स है यानी गोल्डन बटन है और वीडियो नियमित रूप से अच्छे व्यूज ला रहे हैं तो सालाना कमाई लगभग 40 लाख तक पहुंच सकती है. इसके अलावा कई कंपनियां डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन के लिए क्रिएटर से कांटेक्ट करती है, जिससे और ज्यादा कमाई होती है.
अगर किसी के चैनल पर लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर्स है यानी गोल्डन बटन है और वीडियो नियमित रूप से अच्छे व्यूज ला रहे हैं तो सालाना कमाई लगभग 40 लाख तक पहुंच सकती है. इसके अलावा कई कंपनियां डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन के लिए क्रिएटर से कांटेक्ट करती है, जिससे और ज्यादा कमाई होती है.
5/6
वहीं हर एक चैनल की इनकम अलग होती है और यह इनकम वीडियो के व्यूज, कंटेंट किस कैटेगरी का है, एड का टाइप क्या है, व्यूअर्स की कंट्री कौन सी है और ब्रांडेड कंटेंट और डील्स क्या है इन बातों पर निर्भर करती है.
वहीं हर एक चैनल की इनकम अलग होती है और यह इनकम वीडियो के व्यूज, कंटेंट किस कैटेगरी का है, एड का टाइप क्या है, व्यूअर्स की कंट्री कौन सी है और ब्रांडेड कंटेंट और डील्स क्या है इन बातों पर निर्भर करती है.
6/6
वहीं भारत में यूट्यूब से हुई कमाई पर इनकम टैक्स लागू होते हैं. इसमें 2.5 लाख तक की कमाई करने वालों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है. जबकि 2.5 से 5 लाख तक की कमाई करने वाले पर 5 प्रतिशत टैक्स, 5 से 10 लाख तक की कमाई करने वाले पर 20 प्रतिशत टैक्स और 10 लाख से ऊपर कमाई करने पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है.
वहीं भारत में यूट्यूब से हुई कमाई पर इनकम टैक्स लागू होते हैं. इसमें 2.5 लाख तक की कमाई करने वालों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है. जबकि 2.5 से 5 लाख तक की कमाई करने वाले पर 5 प्रतिशत टैक्स, 5 से 10 लाख तक की कमाई करने वाले पर 20 प्रतिशत टैक्स और 10 लाख से ऊपर कमाई करने पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है.
Published at : 11 Dec 2025 09:05 AM (IST)
Embed widget