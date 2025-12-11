एक्सप्लोरर
गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है? जानिए पूरी कमाई का हिसाब
यूट्यूब अपने क्रिएटर को सब्सक्राइबर माइलस्टोन पूरा होने पर क्रिएटर अवार्ड देता है. इसमें एक लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर सिल्वर प्ले बटन, 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर गोल्डन प्ले बटन देता है.
आज के डिजिटल समय में यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफार्म नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों के लिए करियर और इनकम का बड़ा जरिया बन चुका है. यूट्यूब पर क्रिएटर वीडियो बनाकर अपनी पहचान भी बनाते हैं और अच्छे कमाई भी करते हैं. इस दौरान यूट्यूब क्रिएटर को उनके सब्सक्राइबर माइलस्टोन पर अवार्ड भी देता है. जिनमें गोल्डन प्ले बटन सबसे खास माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद क्रिएटर की कमाई पर क्या असर पड़ता है. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि यूट्यूब पर गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 11 Dec 2025 09:05 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है? जानिए पूरी कमाई का हिसाब
जनरल नॉलेज
5 Photos
कितने लाख लोग भारत से बाहर रहकर देश में भेजते हैं पैसा? होश उड़ा देंगे ये आंकड़े
जनरल नॉलेज
6 Photos
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
जनरल नॉलेज
8 Photos
इथियोपिया में बदल गई टाइम मशीन, 2025 की जगह 2018 में ही जी रहे लोग! कितनी सच है यह बात?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार, कितने हैं इसमें कोच, क्या है खास, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, सिपाही की पत्नी, 3 बेटियां और बेटे समेत 5 लोग जिंदा जले
इंडिया
खुशखबरी! वंदे भारत स्लीपर अब दौड़ने को तैयार, जानें कैसी है नई ट्रेन, इसमें क्या-क्या हैं सुविधाएं?
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion