गोल्डन प्ले बटन मिलने के बाद यूट्यूबर कितने पैसे कमाता है? जानिए पूरी कमाई का हिसाब

वहीं भारत में यूट्यूब से हुई कमाई पर इनकम टैक्स लागू होते हैं. इसमें 2.5 लाख तक की कमाई करने वालों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है. जबकि 2.5 से 5 लाख तक की कमाई करने वाले पर 5 प्रतिशत टैक्स, 5 से 10 लाख तक की कमाई करने वाले पर 20 प्रतिशत टैक्स और 10 लाख से ऊपर कमाई करने पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है.