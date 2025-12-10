एक्सप्लोरर
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
दिवाली भले ही अक्टूबर में थी, लेकिन दिल्ली में 10 दिसंबर यानी आज भी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. क्या आपको इसकी वजह पता है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं.
दीपावली देश का सबसे बड़ा और लोकप्रिय त्योहार माना जाता है, लेकिन अब इस फेस्टिवल की धूम पूरी दुनिया में मचेगी. दरअसल, दीपावली के त्योहार को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया है, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है.
Published at : 10 Dec 2025 07:28 PM (IST)
Tags :Diwali Cultural Heritage UNESCO
