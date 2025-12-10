हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

दिवाली भले ही अक्टूबर में थी, लेकिन दिल्ली में 10 दिसंबर यानी आज भी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. क्या आपको इसकी वजह पता है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं.

By : बलराम पांडेय  | Updated at : 10 Dec 2025 07:28 PM (IST)
दिवाली भले ही अक्टूबर में थी, लेकिन दिल्ली में 10 दिसंबर यानी आज भी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. क्या आपको इसकी वजह पता है? अगर नहीं तो आइए आपको बताते हैं.

दीपावली देश का सबसे बड़ा और लोकप्रिय त्योहार माना जाता है, लेकिन अब इस फेस्टिवल की धूम पूरी दुनिया में मचेगी. दरअसल, दीपावली के त्योहार को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया है, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है.

यह फैसला भारत की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक परंपराओं को दुनिया भर में नई पहचान दिलाने वाला माना जा रहा है. इससे दीपावली की धूम अब पूरी दुनिया में नजर आएगी. रोशनी के इस त्योहार की अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी.
यह फैसला भारत की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक परंपराओं को दुनिया भर में नई पहचान दिलाने वाला माना जा रहा है. इससे दीपावली की धूम अब पूरी दुनिया में नजर आएगी. रोशनी के इस त्योहार की अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी.
इस अहम उपलब्धि के मद्देनजर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अहम फैसला लिया है. दिल्ली सरकार के कला-संस्कृति-भाषा एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दीपावली केवल रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है.
इस अहम उपलब्धि के मद्देनजर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अहम फैसला लिया है. दिल्ली सरकार के कला-संस्कृति-भाषा एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दीपावली केवल रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है.
उन्होंने कहा कि इस त्योहार में अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय और खुशहाली की कामना शामिल होती है. कपिल मिश्रा ने बताया कि यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में 10 दिसंबर यानी आज पूरे शहर में बड़े स्तर पर उत्सव मनाया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस त्योहार में अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय और खुशहाली की कामना शामिल होती है. कपिल मिश्रा ने बताया कि यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में 10 दिसंबर यानी आज पूरे शहर में बड़े स्तर पर उत्सव मनाया जाएगा.
दिल्ली सरकार ने इसके लिए खास तैयारियां भी कर ली हैं, जिसके तहत लाल किले पर दीपावली उत्सव मनाया जाएगा. साथ ही, बड़े-बड़े दीप जलाए जाएंगे. दिल्ली हाट में भव्य सांस्कृतिक आयोजन होगा, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता और पूरी कैबिनेट मौजूद रहेंगे.
दिल्ली सरकार ने इसके लिए खास तैयारियां भी कर ली हैं, जिसके तहत लाल किले पर दीपावली उत्सव मनाया जाएगा. साथ ही, बड़े-बड़े दीप जलाए जाएंगे. दिल्ली हाट में भव्य सांस्कृतिक आयोजन होगा, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता और पूरी कैबिनेट मौजूद रहेंगे.
साथ ही, राजधानी के प्रमुख चौक-चौराहों पर सजावट और रोशनी की जाएगी. इसके अलावा सभी सरकारी इमारतों पर विशेष लाइटिंग की जाएगी. कपिल मिश्रा ने बताया कि दीपावली हमारे देश की एकता, श्रद्धा और खुशहाली का प्रतीक है. यह फैसला न सिर्फ भारत की संस्कृति को सम्मान देता है, बल्कि दुनिया को बताता है कि भारतीय परंपराएं कितनी गहरी और अनोखी हैं.
साथ ही, राजधानी के प्रमुख चौक-चौराहों पर सजावट और रोशनी की जाएगी. इसके अलावा सभी सरकारी इमारतों पर विशेष लाइटिंग की जाएगी. कपिल मिश्रा ने बताया कि दीपावली हमारे देश की एकता, श्रद्धा और खुशहाली का प्रतीक है. यह फैसला न सिर्फ भारत की संस्कृति को सम्मान देता है, बल्कि दुनिया को बताता है कि भारतीय परंपराएं कितनी गहरी और अनोखी हैं.
दिल्ली सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर भाईचारे और सद्भाव के साथ उत्सव में शामिल हों. दिल्ली सरकार का मानना है कि यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति पर और अधिक गर्व महसूस कराएगी.
दिल्ली सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर भाईचारे और सद्भाव के साथ उत्सव में शामिल हों. दिल्ली सरकार का मानना है कि यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति पर और अधिक गर्व महसूस कराएगी.
Published at : 10 Dec 2025 07:28 PM (IST)
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget