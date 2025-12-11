एक्सप्लोरर
कहां से कहां तक चलेगी हाईड्रोजन ट्रेन, जानें शताब्दी-वंदे भारत जैसी दूसरी ट्रेनों से कितनी है अलग?
भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को शुरू करने की तैयारी में है यह ट्रेन जीरो पॉल्यूशन, कम शोर और बेहतर ऊर्जा के साथ पूरे देश में दौड़ेगी.
भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर रही है. शताब्दी, राजधानी और वंदेभारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों के बाद अब भारत जल्द ही एक ऐसी तकनीक लेने वाला है जो देश की रेल प्रणाली को पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक बना देगी. भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को शुरू करने की तैयारी में है जो शून्य प्रदूषण, कम शोर और बेहतर ऊर्जा के साथ पूरे देश में दौड़ेगी.
