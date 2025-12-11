कहां से कहां तक चलेगी हाईड्रोजन ट्रेन, जानें शताब्दी-वंदे भारत जैसी दूसरी ट्रेनों से कितनी है अलग?

भारत में हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी जो लगभग 89 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी. भारतीय रेलवे के अनुसार, ये ट्रेन विश्व की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक होगी जिसकी पैसेंजर कैपेसिटी लगभग 2600 यात्रियों के आसपास की होगी जो अपने आप में एक बड़ी बात है.