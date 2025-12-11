हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजअनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल पर फ्रॉड का आरोप, उन्होंने क्या गड़बड़ी की?

अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल पर फ्रॉड का आरोप, उन्होंने क्या गड़बड़ी की?

By : कविता गाडरी  | Updated at : 11 Dec 2025 08:02 AM (IST)
देश के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल सीबीआई ने उनके खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 228.06 करोड` रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है. यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और उससे जुड़े लोन डिफॉल्ट से जुड़ा है. इसी केस में अनिल अंबानी पर भी पहले कई कार्रवाई हो चुकी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सीबीआई की केस फाइल में जय अनमोल अंबानी पर क्या-क्या आरोप लगे हैं और कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ.

Published at : 11 Dec 2025 08:02 AM (IST)
