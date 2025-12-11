एक्सप्लोरर
अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल पर फ्रॉड का आरोप, उन्होंने क्या गड़बड़ी की?
सीबीआई ने यूनियन बैंक की शिकायत के बाद जय अनमोल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. शिकायत में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक के तौर पर उनके रोल पर सवाल उठाए गए.
देश के मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल सीबीआई ने उनके खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 228.06 करोड` रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है. यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और उससे जुड़े लोन डिफॉल्ट से जुड़ा है. इसी केस में अनिल अंबानी पर भी पहले कई कार्रवाई हो चुकी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सीबीआई की केस फाइल में जय अनमोल अंबानी पर क्या-क्या आरोप लगे हैं और कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 11 Dec 2025 08:02 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
दिल्ली में आज फिर मनेगी दीपावली, जानें रेखा गुप्ता सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
जनरल नॉलेज
8 Photos
इथियोपिया में बदल गई टाइम मशीन, 2025 की जगह 2018 में ही जी रहे लोग! कितनी सच है यह बात?
जनरल नॉलेज
6 Photos
न पैसा और न पावर... भारत के सामने नहीं टिकता थाईलैंड, फिर इंडिया से ताकतवर क्यों वहां की करेंसी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
खुशखबरी! वंदे भारत स्लीपर अब दौड़ने को तैयार, जानें कैसी है नई ट्रेन, इसमें क्या-क्या हैं सुविधाएं?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शुरू हुआ सर्दी का सितम, गाजियाबाद-नोएडा और लखनऊ में सांस पर संकट, जानें कितना है AQI?
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बॉलीवुड
एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion