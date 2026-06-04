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14 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट... सोने की अंगूठी किसमें बनेगी मजबूत, जानें कितना आएगा खर्चा?
सोने की अंगूठी की मजबूती और लागत को लेकर 14, 18 और 22 कैरेट के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं. रोज पहनने के लिहाज से सही चुनाव और मेकिंग चार्ज के खर्च की पूरी जानकारी देते हैं.
सोने की अंगूठी खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि जीवन के खास पलों को यादगार बनाने का जरिया है. जब भी हम बाजार में अंगूठी लेने जाते हैं, तो हमारे सामने 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट जैसे कई विकल्प आते हैं. अक्सर लोग शुद्धता के चक्कर में गलत चुनाव कर बैठते हैं, जिससे अंगूठी जल्दी टूट या मुड़ जाती है. ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि रोज पहनने के लिए कौन सा कैरेट सबसे मजबूत रहेगा और इसे बनवाने में आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा.
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Published at : 04 Jun 2026 10:02 AM (IST)
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