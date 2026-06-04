14 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट... सोने की अंगूठी किसमें बनेगी मजबूत, जानें कितना आएगा खर्चा?

मुलायम होने की वजह से 22 कैरेट से बनी अंगूठी की डिजाइन जल्दी खराब हो सकती है या वह मुड़ सकती है. इसके विपरीत 14 कैरेट और 18 कैरेट सोने में चांदी और तांबे जैसी अन्य मजबूत धातुएं मिलाई जाती हैं, जो इसकी मजबूती को काफी बढ़ा देती हैं.