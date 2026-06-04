हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज14 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट... सोने की अंगूठी किसमें बनेगी मजबूत, जानें कितना आएगा खर्चा?

14 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट... सोने की अंगूठी किसमें बनेगी मजबूत, जानें कितना आएगा खर्चा?

सोने की अंगूठी की मजबूती और लागत को लेकर 14, 18 और 22 कैरेट के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं. रोज पहनने के लिहाज से सही चुनाव और मेकिंग चार्ज के खर्च की पूरी जानकारी देते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 Jun 2026 10:02 AM (IST)
सोने की अंगूठी की मजबूती और लागत को लेकर 14, 18 और 22 कैरेट के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं. रोज पहनने के लिहाज से सही चुनाव और मेकिंग चार्ज के खर्च की पूरी जानकारी देते हैं.

सोने की अंगूठी खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि जीवन के खास पलों को यादगार बनाने का जरिया है. जब भी हम बाजार में अंगूठी लेने जाते हैं, तो हमारे सामने 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट जैसे कई विकल्प आते हैं. अक्सर लोग शुद्धता के चक्कर में गलत चुनाव कर बैठते हैं, जिससे अंगूठी जल्दी टूट या मुड़ जाती है. ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि रोज पहनने के लिए कौन सा कैरेट सबसे मजबूत रहेगा और इसे बनवाने में आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा.

1/9
सोने की अंगूठी बनवाने के लिए 14 कैरेट या 18 कैरेट को सबसे मजबूत और व्यावहारिक विकल्प माना जाता है. हालांकि 22 कैरेट का सोना शुद्धता के मामले में काफी आगे होता है, लेकिन शुद्ध सोना बहुत ज्यादा मुलायम होता है.
सोने की अंगूठी बनवाने के लिए 14 कैरेट या 18 कैरेट को सबसे मजबूत और व्यावहारिक विकल्प माना जाता है. हालांकि 22 कैरेट का सोना शुद्धता के मामले में काफी आगे होता है, लेकिन शुद्ध सोना बहुत ज्यादा मुलायम होता है.
2/9
मुलायम होने की वजह से 22 कैरेट से बनी अंगूठी की डिजाइन जल्दी खराब हो सकती है या वह मुड़ सकती है. इसके विपरीत 14 कैरेट और 18 कैरेट सोने में चांदी और तांबे जैसी अन्य मजबूत धातुएं मिलाई जाती हैं, जो इसकी मजबूती को काफी बढ़ा देती हैं.
मुलायम होने की वजह से 22 कैरेट से बनी अंगूठी की डिजाइन जल्दी खराब हो सकती है या वह मुड़ सकती है. इसके विपरीत 14 कैरेट और 18 कैरेट सोने में चांदी और तांबे जैसी अन्य मजबूत धातुएं मिलाई जाती हैं, जो इसकी मजबूती को काफी बढ़ा देती हैं.
Published at : 04 Jun 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Gold Ring Gold Ring Making Charges Gold Rate 18 Carat

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी करेगी प्रदर्शन, जानें कैसे और कहां मिलती है इसकी परमीशन?
पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी करेगी प्रदर्शन, जानें कैसे और कहां मिलती है इसकी परमीशन?
जनरल नॉलेज
Indian Warming: क्या है इंडियन वॉर्मिंग, यह कितना खतरनाक? जानें दुनिया पर इसका कितना असर
क्या है इंडियन वॉर्मिंग, यह कितना खतरनाक? जानें दुनिया पर इसका कितना असर
जनरल नॉलेज
Decline Fertility Rate in India: भारत में गिर रहा फर्टिलिटी रेट, जानें कहां सबसे कम बच्चे पैदा करती हैं औरतें?
भारत में गिर रहा फर्टिलिटी रेट, जानें कहां सबसे कम बच्चे पैदा करती हैं औरतें?
जनरल नॉलेज
Most Dangerous Fighter Jet: यह है दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जानें कितने देशों के बेड़े में शामिल?
यह है दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जानें कितने देशों के बेड़े में शामिल?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. अरुणाभा घोष
डॉ. अरुणाभा घोष
भीषण गर्मी को कैसे मात दे भारत, कौन चुका रहा इसकी सबसे ज्यादा कीमत?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
क्रिकेट
India-Afghanistan Test: सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस बीच आकिब नबी समेत ये 6 गेंदबाज भारतीय टीम के साथ जुड़े
सिराज के खेलने पर सस्पेंस, इस बीच आकिब नबी समेत ये 6 गेंदबाज भारतीय टीम के साथ जुड़े
विश्व
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
बिहार
'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 
'कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल खुले हैं', मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल हादसे में 3 की मौत पर भड़के रामकृपाल यादव 
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: वाराणसी के नमो घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में संतुलन बिगड़ने से दो छात्रों की मौत
वाराणसी के नमो घाट पर बड़ा हादसा, गंगा में संतुलन बिगड़ने से दो छात्रों की मौत
विश्व
ट्रंप को जिसका डर था वही हुआ, स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन पास हो गया US प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव
ट्रंप को जिसका डर था वही हुआ, स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन पास हो गया US प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव
ट्रेंडिंग
Viral Video: हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो
हमला अचानक हुआ... वाटर पार्क की स्लाइड पर मस्ती कर रही थीं दीदी, तभी पीछे से...देखें वीडियो
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget