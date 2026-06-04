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एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
Earthworm and Organic Fertilizer Tips: किसानों के लिए केंचुए और वर्मीकंपोस्ट का यह जादुई बिजनेस मॉडल कम लागत में डबल कमाई का सबसे बेहतरीन जरिया बन चुका है.
आजकल खेती में लागत कम करके मुनाफा बढ़ाना हर किसान का सबसे बड़ा सपना है. अगर आप भी पारंपरिक खेती के साथ-साथ कोई ऐसा साइड बिजनेस तलाश रहे हैं. जिसमें रिस्क न के बराबर हो और कमाई डबल तो केंचुए और जैविक खाद यानी वर्मीकंपोस्ट का यह खास मॉडल आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है.
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Published at : 04 Jun 2026 03:42 PM (IST)
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डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion