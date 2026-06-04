एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल

इस सुपरहिट मॉडल में आपकी कमाई केवल जैविक खाद बेचने से नहीं होती. बल्कि यह एक दोहरी इनकम का जरिया है. एक तरफ जहां आपका तैयार किया हुआ वर्मीकंपोस्ट मार्केट में अच्छे दामों पर बिकता है. वहीं दूसरी तरफ खाद बनाने वाले केंचुए भी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं. जिन्हें आप दूसरे किसानों को बेचकर सीधा मुनाफा कमा सकते हैं.