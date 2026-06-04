देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर सीएम कौन है? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

Richest and Poorest Chief Ministers of India : भारत में कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति है, वहीं कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति काफी कम है. यही वजह है कि सबसे अमीर और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट अक्सर चर्चा में बनी रहती है. हाल ही में राजनीति में हुए बदलावों के बाद एक बार फिर लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं और उनके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का नाम आता है. हालांकि कर्नाटक की राजनीति में होने वाले बदलाव के बाद यह स्थिति बदल सकती है.

माना जा रहा है कि सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. चुनावी हलफनामे और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार डीके शिवकुमार के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है. अगर वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वह देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर सीएम कौन है.

देश का सबसे अमीर सीएम कौन है?

कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में शामिल होने जा रहे हैं. विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 1,413 करोड़ रुपये की संपत्ति है. उनकी कुल संपत्ति में लगभग 273 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1,140 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है. हालांकि उनके ऊपर करीब 263 करोड़ रुपये का कर्ज भी बताया गया है. इसके अलावा 2018 में उनकी संपत्ति करीब 840 करोड़ रुपये थी, जो पांच साल में काफी बढ़ गई. डीके शिवकुमार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स रियल एस्टेट कारोबार माना जाता है. उनके कई बड़े प्रोजेक्ट बेंगलुरु में स्थित हैं. इसके अलावा उन्होंने निर्माण, शिक्षा, कृषि, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया हुआ है. इन्हीं बिजनेस के जरिए उनकी संपत्ति में लगातार बढ़ी है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू

वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी देश के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं. उनके पास लगभग 931 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. उनकी पारिवारिक कंपनी हेरिटेज फूड्स उनकी इनकम का प्रमुख सोर्स मानी जाती है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय भी हैं करोड़ों के मालिक

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और फेमस एक्टर सी. जोसेफ विजय की कुल संपत्ति करीब 648 करोड़ रुपये बताई गई है. उनके पास कई लग्जरी कारें, आलीशान बंगले और बिजनेस संपत्तियां हैं. बैंक खातों में भी बड़ी राशि जमा है. उनकी पत्नी के नाम पर भी करोड़ों रुपये की संपत्ति दर्ज है.

देश का सबसे गरीब सीएम कौन है?

देश का सबसे गरीब सीएम जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास कुल लगभग 55 लाख रुपये की संपत्ति है. उनके नाम पर कोई मकान, जमीन या बिजनेस संपत्ति नहीं है. उनकी ज्यादातर संपत्ति बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं में जमा है.

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी

सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सुवेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है. उनकी कुल संपत्ति करीब 86 लाख रुपये है. उन्होंने बैंक खातों के अलावा डाकघर की बचत योजनाओं और सरकारी निवेश योजनाओं में भी पैसा लगाया हुआ है. इस लिस्ट में बंगाल की पूर्व सीएम ममता का भी नाम आता है लेकिन 4 मई के बाद से वो बंगाल की सीएम नहीं हैं.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हलफनामे में लगभग 1.46 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी हलफनामे में करीब 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. उनके नाम पर कोई निजी जमीन या मकान नहीं है. उनकी संपत्ति बैंक खातों और बचत योजनाओं में जमा है.

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