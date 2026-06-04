हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest and Poorest Chief Ministers of India :देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर सीएम कौन है? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

Richest and Poorest Chief Ministers of India :देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर सीएम कौन है? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

Richest and Poorest Chief Ministers of India : कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति काफी कम है. यही वजह है कि सबसे अमीर और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट अक्सर चर्चा में बनी रहती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 Jun 2026 06:56 PM (IST)
Preferred Sources

Richest and Poorest Chief Ministers of India : भारत में कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति है, वहीं कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति काफी कम है. यही वजह है कि सबसे अमीर और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट अक्सर चर्चा में बनी रहती है. हाल ही में राजनीति में हुए बदलावों के बाद एक बार फिर लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं और उनके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का नाम आता है. हालांकि कर्नाटक की राजनीति में होने वाले बदलाव के बाद यह स्थिति बदल सकती है.

माना जा रहा है कि सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे. चुनावी हलफनामे और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार डीके शिवकुमार के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है. अगर वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वह देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन सकते हैं. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर सीएम कौन है. 

देश का सबसे अमीर सीएम कौन है?

कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में शामिल होने जा रहे हैं. विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 1,413 करोड़ रुपये की संपत्ति है. उनकी कुल संपत्ति में लगभग 273 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1,140 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है. हालांकि उनके ऊपर करीब 263 करोड़ रुपये का कर्ज भी बताया गया है. इसके अलावा 2018 में उनकी संपत्ति करीब 840 करोड़ रुपये थी, जो पांच साल में काफी बढ़ गई. डीके शिवकुमार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स रियल एस्टेट कारोबार माना जाता है. उनके कई बड़े प्रोजेक्ट बेंगलुरु में स्थित हैं. इसके अलावा उन्होंने निर्माण, शिक्षा, कृषि, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश किया हुआ है. इन्हीं बिजनेस के जरिए उनकी संपत्ति में लगातार बढ़ी है. 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू

वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी देश के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाते हैं.  उनके पास लगभग 931 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है. उनकी पारिवारिक कंपनी हेरिटेज फूड्स उनकी इनकम का प्रमुख सोर्स मानी जाती है. 

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय भी हैं करोड़ों के मालिक

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और फेमस एक्टर सी. जोसेफ विजय की कुल संपत्ति करीब 648 करोड़ रुपये बताई गई है. उनके पास कई लग्जरी कारें, आलीशान बंगले और बिजनेस संपत्तियां हैं. बैंक खातों में भी बड़ी राशि जमा है. उनकी पत्नी के नाम पर भी करोड़ों रुपये की संपत्ति दर्ज है.

देश का सबसे गरीब सीएम कौन है?

देश का सबसे गरीब सीएम जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास कुल लगभग 55 लाख रुपये की संपत्ति है. उनके नाम पर कोई मकान, जमीन या बिजनेस संपत्ति नहीं है. उनकी ज्यादातर संपत्ति बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं में जमा है. 

यह भी पढ़ें - Delhi Malviya Nagar Fire: बीएनबी और होटल में क्या होता है फर्क? दिल्ली में हुए अग्निकांड के बीच जान लें जवाब

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी

सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सुवेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है. उनकी कुल संपत्ति करीब 86 लाख रुपये है. उन्होंने बैंक खातों के अलावा डाकघर की बचत योजनाओं और सरकारी निवेश योजनाओं में भी पैसा लगाया हुआ है. इस लिस्ट में बंगाल की पूर्व सीएम ममता का भी नाम आता है लेकिन 4 मई के बाद से वो बंगाल की सीएम नहीं हैं.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हलफनामे में लगभग 1.46 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी हलफनामे में करीब 1.54 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. उनके नाम पर कोई निजी जमीन या मकान नहीं है. उनकी संपत्ति बैंक खातों और बचत योजनाओं में जमा है.

यह भी पढ़ें - Monsoon 2026: केरल से कश्मीर तक, देश के अलग अलग हिस्से में कब हिट करता है मानसून? जानें पूरा टाइमटेबल

Published at : 04 Jun 2026 06:56 PM (IST)
Tags :
CM India Richest CM India Poorest CM Chief Ministers Of India Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Richest and Poorest Chief Ministers of India :देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर सीएम कौन है? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर सीएम कौन है? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
पोलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, जानें वहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?
पोलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, जानें वहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?
जनरल नॉलेज
Highest Temperature Record in World: दुनिया में कितना है सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड, जानें कहां पड़ी थी आग उगलती गर्मी?
दुनिया में कितना है सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड, जानें कहां पड़ी थी आग उगलती गर्मी?
जनरल नॉलेज
BJP Richest Poorest CM: बीजेपी के सबसे अमीर और सबसे गरीब सीएम कौन हैं? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप
बीजेपी के सबसे अमीर और सबसे गरीब सीएम कौन हैं? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
इंडिया
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
इंडिया
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
एग्रीकल्चर
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
शिक्षा
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget