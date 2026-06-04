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Silver Price : सोने के दाम तो रोज तय होते हैं, लेकिन चांदी के भाव कब बदलते हैं और कौन करता है तय?
Silver Price: सोने की तरह चांदी के भाव में भी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. आइए जानते हैं कि यह रेट कब बदलते हैं और इन्हें कौन तय करता है.
Silver Price: सोने की कीमतें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं क्योंकि वे रोज घटती बढ़ती रहती हैं. लेकिन चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार-चढ़ाव आता है. इसका सीधा असर निवेशक, जौहरी और ग्राहकों पर पड़ता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि चांदी का रेट कब बदलता है और उस रेट को कौन तय करता है.
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Published at : 04 Jun 2026 06:47 PM (IST)
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