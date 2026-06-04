चांदी का कारोबार अमेरिका में COMEX और लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज के साथ-साथ भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी होता है. क्योंकि अलग-अलग टाइम जोन में कारोबार सक्रिय रहता है इस वजह से चांदी की कीमत हर सेकंड बदल सकती है. यही वजह है कि चांदी की कीमतों में पूरे दिन कई बार उतार चढ़ाव आता है.