हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSilver Price : सोने के दाम तो रोज तय होते हैं, लेकिन चांदी के भाव कब बदलते हैं और कौन करता है तय?

Silver Price : सोने के दाम तो रोज तय होते हैं, लेकिन चांदी के भाव कब बदलते हैं और कौन करता है तय?

Silver Price: सोने की तरह चांदी के भाव में भी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. आइए जानते हैं कि यह रेट कब बदलते हैं और इन्हें कौन तय करता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 04 Jun 2026 06:47 PM (IST)
Silver Price: सोने की तरह चांदी के भाव में भी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. आइए जानते हैं कि यह रेट कब बदलते हैं और इन्हें कौन तय करता है.

Silver Price: सोने की कीमतें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं क्योंकि वे रोज घटती बढ़ती रहती हैं. लेकिन चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार-चढ़ाव आता है. इसका सीधा असर निवेशक, जौहरी और ग्राहकों पर पड़ता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि चांदी का रेट कब बदलता है और उस रेट को कौन तय करता है.

1/6
चांदी का कारोबार अमेरिका में COMEX और लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज के साथ-साथ भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी होता है. क्योंकि अलग-अलग टाइम जोन में कारोबार सक्रिय रहता है इस वजह से चांदी की कीमत हर सेकंड बदल सकती है. यही वजह है कि चांदी की कीमतों में पूरे दिन कई बार उतार चढ़ाव आता है.
चांदी का कारोबार अमेरिका में COMEX और लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज के साथ-साथ भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी होता है. क्योंकि अलग-अलग टाइम जोन में कारोबार सक्रिय रहता है इस वजह से चांदी की कीमत हर सेकंड बदल सकती है. यही वजह है कि चांदी की कीमतों में पूरे दिन कई बार उतार चढ़ाव आता है.
2/6
हालांकि बाजार की मौजूदा कीमतें लगातार बदलती रहती हैं इसके बावजूद भी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन हर दिन दो बार चांदी की एक आधिकारिक बेंचमार्क दर जारी करता है. यह दर एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को जारी की जाती है.
हालांकि बाजार की मौजूदा कीमतें लगातार बदलती रहती हैं इसके बावजूद भी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन हर दिन दो बार चांदी की एक आधिकारिक बेंचमार्क दर जारी करता है. यह दर एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को जारी की जाती है.
Published at : 04 Jun 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Bullion Market Silver Price Silver Rate

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Highest Temperature Record in World: दुनिया में कितना है सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड, जानें कहां पड़ी थी आग उगलती गर्मी?
दुनिया में कितना है सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड, जानें कहां पड़ी थी आग उगलती गर्मी?
जनरल नॉलेज
BJP Richest Poorest CM: बीजेपी के सबसे अमीर और सबसे गरीब सीएम कौन हैं? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप
बीजेपी के सबसे अमीर और सबसे गरीब सीएम कौन हैं? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
भारत किसको बेचता है गोल्ड, कौन है खरीदार? RBI के सोना बेचने के दावों के बीच जान लीजिए जवाब?
भारत किसको बेचता है गोल्ड, कौन है खरीदार? RBI के सोना बेचने के दावों के बीच जान लीजिए जवाब?
जनरल नॉलेज
क्या RBI ने सच में बेच दिया अपना सोना, जानें इससे पहले कब-कब ऐसा कर चुका है भारत?
क्या RBI ने सच में बेच दिया अपना सोना, जानें इससे पहले कब-कब ऐसा कर चुका है भारत?
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. अरुणाभा घोष
डॉ. अरुणाभा घोष
भीषण गर्मी को कैसे मात दे भारत, कौन चुका रहा इसकी सबसे ज्यादा कीमत?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
क्रिकेट
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा
इंडिया
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
इंडिया
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
एग्रीकल्चर
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
एक बार का निवेश और दोहरी इनकम, जानिए कैसे केंचुए और जैविक खाद का यह मॉडल किसानों को बना रहा मालामाल
शिक्षा
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
RBI क्यों जारी करता है Star Mark वाले नोट? जानिए इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget