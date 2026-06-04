बीजेपी के सबसे अमीर और सबसे गरीब सीएम कौन हैं? नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पेमा खांडू ₹332 करोड़ संपत्ति संग सबसे अमीर भाजपा मुख्यमंत्री.

मोहन यादव, हिमंत बिस्वा सरमा भी शीर्ष अमीर भाजपा मुख्यमंत्री.

खांडू पर ₹180 करोड़ की देनदारियां भी मौजूद हैं.

भजनलाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री.

BJP Richest Poorest CM: राजनीतिक नेताओं की निजी संपत्ति अक्सर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाती है. खासकर तब जब चुनावी हलफनामों से यह पता चलता है कि सरकार के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों की संपत्ति में कितना अंतर है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के एक विश्लेषण के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मुख्यमंत्रियों के बीच संपत्ति में एक काफी बड़ा अंतर है. आइए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अमीर है और किसकी संपत्ति सबसे कम है.

सबसे अमीर भाजपा मुख्यमंत्री

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू देश के सबसे अमीर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक पेमा खांडू ने कुल ₹332 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है. उनकी संपत्ति में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं. यह उन्हें वर्तमान में भारत के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत सबसे अमीर राजनीतिक नेताओं में से एक बनाती हैं.

उनकी घोषित चल संपत्तियां जिनमें बैंक बैलेंस, वाहन, निवेश और नकद जमा शामिल हैं का मूल्य लगभग ₹165 करोड़ है. वहीं उनकी अचल संपत्तियां जिनमें जमीन और जायदाद भी शामिल हैं का मूल्य लगभग ₹167 करोड़ है. इन सभी संपत्तियों को मिलाकर उनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग ₹332.56 करोड़ हो जाती है.

भारी देनदारी के साथ संपत्ति भी

अपनी प्रभावशाली संपत्ति के बावजूद पेमा खांडू ने भारी दिनदारियों की भी जानकारी दी है. हलफनामे के मुताबिक उन पर लगभग ₹180 करोड़ का कर्ज और वित्तीय दायित्व हैं. यह उन्हें देश के उन मुख्यमंत्री की श्रेणी में भी शामिल करता है जिनकी घोषित देनदारी सबसे ज्यादा है. संपत्ति के आधार पर मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय रैंकिंग में खांडू को दूसरा सबसे अमीर मुख्यमंत्री माना जाता है. उनसे आगे सिर्फ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं.

दूसरे अमीर भाजपा मुख्यमंत्री

पेमा खांडू के अलावा कई दूसरे भाजपा मुख्यमंत्रियों ने भी बड़ी मात्रा में संपत्ति घोषित की है.‌ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगभग ₹42 करोड़ की संपत्ति बताई है. इससे वे पद पर आसीन सबसे अमीर भाजपा नेताओं में से एक बन गए हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी इस सूची में प्रमुखता से शामिल हैं. उनकी घोषित संपत्ति लगभग ₹17 करोड़ है.

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सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा के सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं. जयपुर के सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते समय उन्होंने जो चुनावी हलफनामा जमा किया था उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹1.46 करोड़ है. यह उन्हें भाजपा के सबसे कम अमीर मुख्यमंत्री में से एक बनाता है. राजनीति में आने से पहले शर्मा कृषि से जुड़ी गतिविधियों और खनिज आपूर्ति के व्यवस्थाओं से जुड़े थे.

योगी आदित्यनाथ की संपत्ति

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के एक और ऐसे नेता हैं जिनकी घोषित संपत्ति उनके कई समकक्षों की तुलना में काफी कम है. उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹1.54 करोड़ है. उनकी घोषणा का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि उनके पास कोई निजी घर, कृषि भूमि या फिर व्यावसायिक संपत्ति नहीं है. उनकी संपत्ति में मुख्य रूप से बैंक जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत खाते और निजी सामान शामिल है.

हलफनामे में लगभग ₹1,00,000 की कीमत वाली एक रिवाल्वर, लगभग ₹80 हजार की कीमत वाली एक राइफल, सोने की बालियों की एक जोड़ी और सोने की चेन में पिरोई हुई एक रुद्राक्ष माला का भी जिक्र है.

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