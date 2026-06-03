पुरानी इमारतों से क्यों आती हैं डरावनी आवाजें, भूत-प्रेत या विज्ञान; आखिर क्या है इसका रहस्य?

इंसानी कान इतनी कम फ्रीक्वेंसी की आवाजों को सीधे तौर पर सुनने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भले ही हमारा कान इन्हें सुन न पाए, लेकिन हमारा शरीर और दिमाग इन तरंगों के असर को बहुत गहराई से महसूस करता है.