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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपोलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, जानें वहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?

पोलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये, जानें वहां इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?

भारतीय रुपये के मुकाबले पोलैंड की मुद्रा ज्लॉटी काफी मजबूत है. इस रकम में वहां सिर्फ रोजमर्रा की कुछ बुनियादी चीजें जैसे दूध, आलू या फास्ट फूड का एक मील ही खरीदा जा सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 04 Jun 2026 06:48 PM (IST)
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  • पोलैंड पश्चिमी यूरोपीय देशों से तुलना में अधिक सस्ता है.

जब भी हम विदेश घूमने या वहां रहने की प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहला ख्याल जेब में रखे पैसों की कीमत का आता है. भारतीय पर्यटकों के बीच यूरोप का खूबसूरत देश पोलैंड इन दिनों काफी लोकप्रिय हो रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का 1000 का नोट जब पोलैंड पहुंचता है, तो उसकी ताकत कितनी रह जाती है? पोलैंड की करेंसी ज्लॉटी भारतीय रुपये के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में है. अगर आप सोच रहे हैं कि 1000 रुपये लेकर आप वहां क्या-क्या खरीद पाएंगे, तो इसका पूरा सच आपको हैरान कर सकता है.

करेंसी एक्सचेंज का सीधा गणित

मौजूदा विनिमय दरों के हिसाब से देखें तो भारत के 1000 रुपये पोलैंड की मुद्रा में बदलने पर सिर्फ 38.2 पोलिश ज्लॉटी (PLN) के आसपास बनते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव के हिसाब से यह आंकड़ा 38 से 39 ज्लॉटी के बीच घूमता रहता है. अगर आपको कभी भी इसकी लाइव और सटीक वैल्यू देखनी हो, तो आप 'वाइज' या 'रिवोल्यूट' जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर इंडियन रुपी टू पोलिश ज्लॉटी का मौजूदा एक्सचेंज रेट आसानी से चेक कर सकते हैं.

सुपरमार्केट में इतने पैसों की वैल्यू कितनी?

अगर आप पोलैंड के किसी स्थानीय और सस्ते सुपरमार्केट में 1000 रुपये यानी अपनी 38 ज्लॉटी लेकर जाते हैं, तो आपको बेहद सीमित चीजें ही मिलेंगी. इतने पैसों में आप घर के राशन के लिए या तो 5 से 6 लीटर दूध खरीद सकते हैं, या फिर 3 से 4 किलो चावल आ पाएंगे. अगर आप सिर्फ आलू खरीदना चाहते हैं, तो इन पैसों में करीब 8 से 10 किलो आलू आ सकते हैं.

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बाहर खाने-पीने का खर्च कितना?

यदि आप पोलैंड के किसी कैफे या रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाने की सोच रहे हैं, तो 1000 भारतीय रुपये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. इस रकम में आप किसी अच्छे कैफे में सिर्फ 2 कप कैप्पुचीनो कॉफी पी सकते हैं. इसके अलावा अगर आप थोड़ा स्नैक्स लेना चाहें, तो 1 प्लेट फ्राइज़ के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक ही इन पैसों में आ पाएगी. वहां के बाजारों में खान-पान का खर्च भारत से काफी ज्यादा है.

फास्ट फूड और मैकडॉनल्ड्स का हाल

ग्लोबल फास्ट फूड चेन के शौकीनों के लिए भी यह बजट काफी सीमित है. पोलैंड के मैकडॉनल्ड्स में एक सामान्य कॉम्बो मील की कीमत लगभग 35 ज्लॉटी होती है. इसका मतलब यह हुआ कि भारत के 1000 रुपये खर्च करने के बाद आप वहां सिर्फ एक वक्त का कॉम्बो मील ही खा सकते हैं, जिसके बाद आपकी जेब में सिर्फ 3 या 4 ज्लॉटी ही बचेंगी.

लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया

पोलैंड के शहरों में घूमने के लिए अगर आप वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो भारतीय 1000 रुपये आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगे. वहां की बसों या ट्रामों में सफर करने के लिए मिलने वाले सिंगल टिकट की कीमत के लिहाज से इतने पैसों में आप सिर्फ 3 से 4 बार ही टिकट खरीद सकते हैं. यानी लोकल सफर के लिए भी आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी.

यूरोप के मुकाबले पोलैंड कितना सस्ता?

भले ही भारतीय रुपये के सामने पोलैंड की करेंसी बहुत महंगी लगती हो, लेकिन जब इसकी तुलना दूसरे यूरोपीय देशों से की जाती है तो नजारा बदल जाता है. जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों के मुकाबले पोलैंड में रहने और खाने का खर्च काफी किफायती माना जाता है. यही वजह है कि बजट यात्रियों के लिए यूरोप में पोलैंड को एक बेहतर और सस्ता विकल्प माना जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 06:48 PM (IST)
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