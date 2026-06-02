वैज्ञानिक नर मच्छरों को वोल्बाकिया नाम के एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया से संक्रमित करते हैं. जब यह संक्रमित नर मच्छर जंगली मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं तो अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते. इस वजह से समय के साथ मच्छरों की आबादी धीरे-धीरे कम हो जाती है.