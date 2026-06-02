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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGoogle Mosquitoes: अमेरिका में 32 मिलियन इंफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत क्यों मांग रहा गूगल, इससे क्या होगा फायदा?

Google Mosquitoes: अमेरिका में 32 मिलियन इंफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत क्यों मांग रहा गूगल, इससे क्या होगा फायदा?

Google Mosquitoes: गूगल अमेरिका में 32 मिलियन इनफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत मांग रहा है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Jun 2026 07:33 PM (IST)
Google Mosquitoes: गूगल अमेरिका में 32 मिलियन इनफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत मांग रहा है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Google Mosquitoes: गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet और उसकी जीवन विज्ञान कंपनी Verily अमेरिका में मच्छरों को कंट्रोल करने का एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं. इस प्रोजेक्ट के तहत अगले दो सालों में कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में लगभग 3 करोड़ 20 लाख बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छर छोडे जाएंगे. इस प्रोजेक्ट का मकसद बीमारी फैलाना नहीं है बल्कि खतरनाक मच्छरों की आबादी को बिना किसी केमिकल कीटनाशक या फिर जेनेटिक बदलाव के प्राकृतिक तरीके से कम करना है. यही वजह है कि गूगल अमेरिका में इनफेक्टेड मच्छरों को छोड़ने की इजाजत मांग रहा है. आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी.

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वैज्ञानिक नर मच्छरों को वोल्बाकिया नाम के एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया से संक्रमित करते हैं. जब यह संक्रमित नर मच्छर जंगली मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं तो अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते. इस वजह से समय के साथ मच्छरों की आबादी धीरे-धीरे कम हो जाती है.
वैज्ञानिक नर मच्छरों को वोल्बाकिया नाम के एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया से संक्रमित करते हैं. जब यह संक्रमित नर मच्छर जंगली मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं तो अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते. इस वजह से समय के साथ मच्छरों की आबादी धीरे-धीरे कम हो जाती है.
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इस प्रोजेक्ट में सिर्फ नर मच्छर ही छोडे जाएंगे जो इंसानों को नहीं काटते. नर मच्छर मुख्य रूप से पौधों के रस पर जिंदा रहते हैं. इसका मतलब है कि वह बीमारियां नहीं फैला सकते और ना ही सीधे तौर पर इंसानों को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं.
इस प्रोजेक्ट में सिर्फ नर मच्छर ही छोडे जाएंगे जो इंसानों को नहीं काटते. नर मच्छर मुख्य रूप से पौधों के रस पर जिंदा रहते हैं. इसका मतलब है कि वह बीमारियां नहीं फैला सकते और ना ही सीधे तौर पर इंसानों को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं.
Published at : 02 Jun 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Alphabet Google Mosquitoes Verily

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