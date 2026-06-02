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Google Mosquitoes: अमेरिका में 32 मिलियन इंफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत क्यों मांग रहा गूगल, इससे क्या होगा फायदा?
Google Mosquitoes: गूगल अमेरिका में 32 मिलियन इनफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत मांग रहा है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Google Mosquitoes: गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet और उसकी जीवन विज्ञान कंपनी Verily अमेरिका में मच्छरों को कंट्रोल करने का एक अनोखा प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं. इस प्रोजेक्ट के तहत अगले दो सालों में कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में लगभग 3 करोड़ 20 लाख बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छर छोडे जाएंगे. इस प्रोजेक्ट का मकसद बीमारी फैलाना नहीं है बल्कि खतरनाक मच्छरों की आबादी को बिना किसी केमिकल कीटनाशक या फिर जेनेटिक बदलाव के प्राकृतिक तरीके से कम करना है. यही वजह है कि गूगल अमेरिका में इनफेक्टेड मच्छरों को छोड़ने की इजाजत मांग रहा है. आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 02 Jun 2026 07:33 PM (IST)
Tags :Alphabet Google Mosquitoes Verily
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