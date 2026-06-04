रोज सुबह उठकर कौन तय करता है सोने के दाम, क्या हर दिन भाव बदलना जरूरी है?

इस एसोसिएशन के भीतर देश के सबसे बड़े और प्रमुख सर्राफा व्यापारी, सोने का आयात करने वाले बैंक और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं. यह संस्था हर दिन देश के अलग-अलग हिस्सों के बड़े डीलरों से बात करती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख को देखते हुए रोजाना सुबह और शाम को सोने के नए रेट जारी करती है.