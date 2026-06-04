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रोज सुबह उठकर कौन तय करता है सोने के दाम, क्या हर दिन भाव बदलना जरूरी है?
सोने की कीमतें हर दिन बदलना अंतरराष्ट्रीय नियमों और बाजार के उतार-चढ़ाव का हिस्सा है. वैश्विक दरों के आधार पर रोजाना सुबह-शाम सोने-चांदी के नए दाम जारी किए जाते हैं.
हाल ही में जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपना सोना बेचने की अफवाहें उड़ीं, तो देश भर के लोगों का ध्यान एक बार फिर सोने की तरफ गया. हालांकि आरबीआई का 880.52 टन का खजाना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस चर्चा ने आम लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. हम रोज सुबह अखबारों और टीवी पर सोने के नए दाम देखते हैं, जो कभी बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं. आखिर रोज सुबह उठकर कौन तय करता है सोने की ये कीमतें? क्या हर दिन इसका भाव बदलना वाकई जरूरी है या यह सिर्फ एक खेल है? आइए जानते हैं इसके पीछे का असली गणित.
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Published at : 04 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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