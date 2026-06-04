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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजरोज सुबह उठकर कौन तय करता है सोने के दाम, क्या हर दिन भाव बदलना जरूरी है?

रोज सुबह उठकर कौन तय करता है सोने के दाम, क्या हर दिन भाव बदलना जरूरी है?

सोने की कीमतें हर दिन बदलना अंतरराष्ट्रीय नियमों और बाजार के उतार-चढ़ाव का हिस्सा है. वैश्विक दरों के आधार पर रोजाना सुबह-शाम सोने-चांदी के नए दाम जारी किए जाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 04 Jun 2026 05:41 PM (IST)
सोने की कीमतें हर दिन बदलना अंतरराष्ट्रीय नियमों और बाजार के उतार-चढ़ाव का हिस्सा है. वैश्विक दरों के आधार पर रोजाना सुबह-शाम सोने-चांदी के नए दाम जारी किए जाते हैं.

हाल ही में जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपना सोना बेचने की अफवाहें उड़ीं, तो देश भर के लोगों का ध्यान एक बार फिर सोने की तरफ गया. हालांकि आरबीआई का 880.52 टन का खजाना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस चर्चा ने आम लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. हम रोज सुबह अखबारों और टीवी पर सोने के नए दाम देखते हैं, जो कभी बढ़ जाते हैं तो कभी घट जाते हैं. आखिर रोज सुबह उठकर कौन तय करता है सोने की ये कीमतें? क्या हर दिन इसका भाव बदलना वाकई जरूरी है या यह सिर्फ एक खेल है? आइए जानते हैं इसके पीछे का असली गणित.

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भारत में सोने की कीमतें किसी एक व्यक्ति, कंपनी या केंद्र सरकार के इशारे पर तय नहीं होती हैं. देश में रोजाना सोने का आधिकारिक भाव तय करने का जिम्मा 'इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन' (IBJA) के पास है.
भारत में सोने की कीमतें किसी एक व्यक्ति, कंपनी या केंद्र सरकार के इशारे पर तय नहीं होती हैं. देश में रोजाना सोने का आधिकारिक भाव तय करने का जिम्मा 'इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन' (IBJA) के पास है.
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इस एसोसिएशन के भीतर देश के सबसे बड़े और प्रमुख सर्राफा व्यापारी, सोने का आयात करने वाले बैंक और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं. यह संस्था हर दिन देश के अलग-अलग हिस्सों के बड़े डीलरों से बात करती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख को देखते हुए रोजाना सुबह और शाम को सोने के नए रेट जारी करती है.
इस एसोसिएशन के भीतर देश के सबसे बड़े और प्रमुख सर्राफा व्यापारी, सोने का आयात करने वाले बैंक और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं. यह संस्था हर दिन देश के अलग-अलग हिस्सों के बड़े डीलरों से बात करती है और अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख को देखते हुए रोजाना सुबह और शाम को सोने के नए रेट जारी करती है.
Published at : 04 Jun 2026 05:41 PM (IST)
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