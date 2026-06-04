MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
MP Rajya Sabha Chunav 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए तीन सीटों में से 2 पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. 1 सीट पर कांग्रेस यहां जीत सकती है.
भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में तीन सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है.
राज्य में तीन सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं. 2 पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि एक सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है.
हालांकि अगर बीजेपी, तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो तीसरे सीट पर चुनाव तय है.
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कौन है तरुण चुग?
तरुण चुघ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं . पंजाब के अमृतसर जिले से ताल्लुक रखने वाले तरुण चुघ ने HR (मानव संसाधन) में MBA की डिग्री हासिल की है. उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से की थी. वहीं रजनीश अग्रवाल एमपी बीजेपी में प्रदेश मंत्री हैं.
बता दें मध्य प्रदेश से राज्यसभा की जिन तीन सीटों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है, उनमें बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शामिल हैं. इन सीटों के लिए जून में चुनाव कराया जाएगा, जिसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायक मतदान करेंगे.
मध्य प्रदेश में क्या है विधानसभा में संख्या बल का गणित?
विधानसभा में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए बीजेपी दो सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस अपनी एकमात्र सीट बरकरार रखने की कोशिश में जुटी है. वर्तमान में 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के 164 और कांग्रेस के 64 विधायक हैं. ऐसे में राज्यसभा चुनाव का परिणाम काफी हद तक विधायकों के समर्थन और दोनों दलों की रणनीति पर निर्भर करेगा.
राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून है. नामांकन पत्रों की जांच नौ जून को की जाएगी.वहीं, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है. मतगणना 18 जून को ही मतदान की समाप्ति के बाद की जाएगी.