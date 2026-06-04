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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है

'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है

West Bengal: बीजेपी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि यह पार्टी बंगाल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Jun 2026 06:37 PM (IST)
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ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है. पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद पार्टी में खलबली मची हुई है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने गुरुवार (4 जून) को टीएमसी की टूट पर तंज कसते हुए कहा कि हमने दरवाजा कसके बंद कर रखा है, टीएमसी का कोई भी नेता गलती से भी बीजेपी में नहीं आ पाएगा. 

दिलीप घोष ने टीएमसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'इस पार्टी का गठन लूट के आधार पर हुआ था. यह पार्टी जितनी जल्दी खत्म हो जाए, उतना ही अच्छा है, कुछ और पार्टियां भी ऐसी ही हैं. यह भी जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी. हमने दरवाजा कसके बंद कर दिया है. टीएमसी का कोई नेता भाजपा में नहीं आ पाएगा. अब भविष्य में क्या होता है, यह देखना होगा.'

'बंगाल के लिए टीमएसी सबसे बड़ी दिक्कत' - टीएमसी

दिलीप घोष ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में कई दिक्कते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तृणमूल कांग्रेस है. अगर यह खत्म हो गई तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी.' आईएएनएस के मुताबिक उन्होंने कहा, 'टीएमसी नाम को मिटा देना चाहिए. इस पर भी बुलडोजर चला देना चाहिए. इस नाम ने ही पिछले 15 सालों से बंगाल को बर्बाद कर दिया है. लोग टीएमसी के नाम को सुनना और देखना नहीं चाहते हैं.'

अभिषेक बनर्जी को लेकर क्या बोले दिलीप घोष

दिलीप घोष ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी कानून से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है. दिलीप घोष ने कहा, 'इससे पहले उनके जितने भी नेता, अनुब्रत मंडल से लेकर पार्थ चटर्जी जी तक, सभी ने यही ड्रामा किया था. बीमार हैं, अस्पताल में हैं, अभी नहीं जाएंगे. लेकिन आखिरकार जाना पड़ा. जो गया, वह अंदर ही चला गया.' 

यह भी पढ़ें: अन्नामलाई भाजपा से कब देंगे इस्तीफा? सामने आई तारीख, तमिलनाडु के लिए जल्द होंगे रवाना

Published at : 04 Jun 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
West Bengal INDIA DILIP GHOSH
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