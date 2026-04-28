एक बार पुष्टि हो जाने पर शोधकर्ताओं को अपने फैसलों को एक औपचारिक वैज्ञानिक शोध पत्र में प्रकाशित करना जरूरी होता है. यह दस्तावेज सांप का एक पूरा विवरण प्रस्तुत करता है. इसमें यह भी बताया जाता है कि वह दूसरी प्रजातियों से किस तरह अलग है. प्रकाशन के बिना नाम को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती.