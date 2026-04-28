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Snake Naming: किंग कोबरा से लेकर पायथन तक...कौन रखता है सांपों के नाम, जानें क्या होती है प्रकिया
Snake Naming: किसी भी सांप का नाम यूं ही बेवजह नहीं रखा जाता बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्रक्रिया होती है. आइए जानते हैं क्या होती है यह प्रक्रिया.
Snake Naming: क्या आपने कभी सोचा है कि यह कौन तय करता है कि किस सांप को क्या कहा जाएगा? किसी भी सांप का नाम ना तो मनमाने तरीके से रखा जाता है और ना ही अंदाजे लगाए जाते हैं. दरअसल इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है. आइए जानते हैं कैसे रखा जाता है किसी सांप का नाम.
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Published at : 28 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Tags :King Cobra Snake Naming Taxonomy
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