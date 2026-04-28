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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSnake Naming: किंग कोबरा से लेकर पायथन तक...कौन रखता है सांपों के नाम, जानें क्या‌ होती है प्रकिया

Snake Naming: किंग कोबरा से लेकर पायथन तक...कौन रखता है सांपों के नाम, जानें क्या‌ होती है प्रकिया

Snake Naming: किसी भी सांप का नाम यूं ही बेवजह नहीं रखा जाता बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्रक्रिया होती है. आइए जानते हैं क्या होती है यह प्रक्रिया.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Snake Naming: किसी भी सांप का नाम यूं ही बेवजह नहीं रखा जाता बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्रक्रिया होती है. आइए जानते हैं क्या होती है यह प्रक्रिया.

Snake Naming: क्या आपने कभी सोचा है कि यह कौन तय करता है कि किस सांप को क्या कहा जाएगा? किसी भी सांप का नाम ना तो मनमाने तरीके से रखा जाता है और ना ही अंदाजे लगाए जाते हैं. दरअसल इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है. आइए जानते हैं कैसे रखा जाता है किसी सांप का नाम.

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यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब वैज्ञानिक सांप की किसी नई प्रजाति की खोज करते हैं. वे उसकी शारीरिक बनावट, आवास, व्यवहार और यहां तक की डीएनए का भी अध्ययन करते हैं. ऐसा इसलिए ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह वास्तव में पहले से ज्ञात प्रजातियों से अलग है.
यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब वैज्ञानिक सांप की किसी नई प्रजाति की खोज करते हैं. वे उसकी शारीरिक बनावट, आवास, व्यवहार और यहां तक की डीएनए का भी अध्ययन करते हैं. ऐसा इसलिए ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह वास्तव में पहले से ज्ञात प्रजातियों से अलग है.
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एक बार पुष्टि हो जाने पर शोधकर्ताओं को अपने फैसलों को एक औपचारिक वैज्ञानिक शोध पत्र में प्रकाशित करना जरूरी होता है. यह दस्तावेज सांप का एक पूरा विवरण प्रस्तुत करता है. इसमें यह भी बताया जाता है कि वह दूसरी प्रजातियों से किस तरह अलग है. प्रकाशन के बिना नाम को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती.
एक बार पुष्टि हो जाने पर शोधकर्ताओं को अपने फैसलों को एक औपचारिक वैज्ञानिक शोध पत्र में प्रकाशित करना जरूरी होता है. यह दस्तावेज सांप का एक पूरा विवरण प्रस्तुत करता है. इसमें यह भी बताया जाता है कि वह दूसरी प्रजातियों से किस तरह अलग है. प्रकाशन के बिना नाम को आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती.
Published at : 28 Apr 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
King Cobra Snake Naming Taxonomy

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