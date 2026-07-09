एक्सप्लोरर
Tree Communication: क्या रात को जंगल में लगे पेड़ भी करते हैं आपस में बात? जान लीजिए इसके पीछे का सच
Tree Communication: पेड़ भी आपस में बात करते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे काम करती है यह प्रक्रिया और क्या है इसके पीछे का सच.
Tree Communication: सूर्यास्त के बाद जंगल शांत दिखाई दे सकता है लेकिन जमीन के नीचे कुछ और ही चल रहा होता है. वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि पेड़ इंसानों की तरह ध्वनि का इस्तेमाल करके बात नहीं करते. इसके बजाय वे भूमिगत फंगल नेटवर्क और हवाई रासायनिक संकेत के जरिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 09 Jul 2026 03:04 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या रात को जंगल में लगे पेड़ भी करते हैं आपस में बात? जान लीजिए इसके पीछे का सच
जनरल नॉलेज
8 Photos
लेडीज फर्स्ट का असली ठिकाना हैं ये देश! टॉप-10 कंट्रीज, जहां आबादी में पुरुषों से आगे महिलाएं
जनरल नॉलेज
10 Photos
कितने साल में कब्र में खत्म हो जाता है शव का वजूद, कब तक गल जाती हैं इंसान की हड्डियां?
जनरल नॉलेज
6 Photos
गोली के मुकाबले इंजेक्शन लगाने से क्यों मिल जाती है जल्द राहत, क्या है इसके पीछे का साइंस?
जनरल नॉलेज
8 Photos
क्या सच में सरोजनी और लाजपत में श्मशान से आते हैं कपड़े, आप तो नहीं पहन रहे मृतकों के लिबास?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या है 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' पानी के नीचे छिपी दुश्मनों की पनडुब्बियों के लिए बनेगी काल
जनरल नॉलेज
आसमान से बरसने वाली है तबाही? धरती के चारों ओर घूम रहा है लाखों टन कचरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी!
जनरल नॉलेज
समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल को शार्क और व्हेल से कैसे रखा जाता है सुरक्षित, कौन है इसका जिम्मेदार
जनरल नॉलेज
क्या अंधों को भी आते हैं सपने? जो बचपन से नहीं देख सकते वो सपने में क्या देखते होंगे- यहां जानिए
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या रात को जंगल में लगे पेड़ भी करते हैं आपस में बात? जान लीजिए इसके पीछे का सच
शिवाजी सरकार
Opinion