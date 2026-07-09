जब कीड़े या फिर कीट किसी पेड़ पर हमला करते हैं तो यह हवा में वाष्पशील कार्बनिक कंपाउंड छोड़ता है. आसपास के पेड़ इन रसायन का पता लगाते हैं और उस खतरे से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने खुद के रक्षात्मक पदार्थ का उत्पादन शुरू कर देते हैं.