इक्का रिव्यू: शानदार फिल्म है इक्का, सनी देओलऔर अक्षय खन्ना के फैंस को मजा आ जाएगा

इन दिनों Sunny Deol और Akshaye Khanna दोनों का मार्केट गरम है और यही वजह है कि Netflix ने इस फिल्म को खरीदा भी है, क्योंकि दर्शक इन दोनों को देखना चाहते हैं. खासतौर पर Akshaye Khanna को Dhurandhar के बाद लोग फिर से देखने के लिए बेताब हैं. ये फिल्म दोनों की पॉपुलैरिटी को बड़े शानदार तरीके से भुनाती है. यहां आपको Sunny Deol का वही अंदाज देखने को मिलता है जिसके दर्शक दीवाने हैं. वहीं Akshaye Khanna को देखकर ऐसा लगता है जैसे Lyari का Rahman Daku फिर से लौट आया हो. फिल्म देखकर महसूस होता है कि Lyari में एक बार फिर गदर मच गया है.

कहानी

ये फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है, Akshaye Khanna के किरदार Shauryaman gaur पर एक मर्डर का आरोप लग जाता है. Shauryaman Gor के पिता चाहते हैं कि मशहूर वकील Arjun Mehra यानी Sunny Deol इस केस को लड़ें, लेकिन Arjun Mehra शुरुआत में मना कर देते हैं. हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि उन्हें आखिरकार ये केस लेना पड़ता है. अब क्या वाकई Shauryaman Gor ने मर्डर किया है? अगर किया है तो क्या Arjun Mehra सही इंसाफ दिला पाएंगे? यही कहानी फिल्म में दिखाई गई है, जिसे आप Netflix पर देख सकते हैं.

कैसी है फिल्म

ये फिल्म Sunny Deol और Akshaye Khanna के फैंस के लिए कमाल की फिल्म है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ठीक-ठाक फिल्म है, ना बहुत शानदार और ना ही बहुत खराब. फिल्म को आप Sunny Deol और Akshaye Khanna के लिए देख सकते हैं. कुछ जगहों पर फिल्म में आपको लॉजिक की कमी लग सकती है और कई बार लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इन बातों को सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर माफ किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी चीजें फिल्म में बहुत ज्यादा नहीं हैं. फिल्म के कोर्टरूम सीन काफी दमदार हैं. Sunny Deol और Akshaye Khanna के बीच के सीन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं. जब भी ये दोनों स्क्रीन पर साथ आते हैं तो पूरा माहौल बना देते हैं और दर्शकों को खूब एंटरटेन करते हैं.

इस फिल्म की तुलना Damini से नहीं की जा सकती क्योंकि Damini एक आइकॉनिक फिल्म थी. हालांकि यहां Sunny Deol एक वकील के रोल में हैं और अपने पुराने अंदाज में दहाड़ते हुए नजर आते हैं. वही लाउड डायलॉग्स और वही जोशीला स्टाइल देखने को मिलता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं. Akshaye Khanna पूरी तरह Dhurandhar मोड में नजर आते हैं और यही फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो दर्शक Dhurandhar 2 में Rahman Dakait को मिस कर रहे थे, उनकी ये इच्छा यहां पूरी हो सकती है.

ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच फिल्म है, OTT के हिसाब से इसे एक अच्छी फिल्म कहा जा सकता है.

एक्टिंग

Sunny Deol ने अच्छा काम किया है, वो उसी अंदाज में नजर आते हैं जिसे दर्शक पसंद करते हैं. हालांकि उनके इस किरदार की तुलना Damini से नहीं की जा सकती. वो दौर अलग था और ये दौर अलग है, उस समय वाले Sunny Deol और आज के Sunny Deol में फर्क है. हां, वो आज भी गरजते हैं, बरसते हैं और लाउड अंदाज में डायलॉग बोलते हैं, लेकिन Damini वाला जादू यहां दोहराया नहीं जा सका, फिर भी अगर आप Sunny Deol के फैन हैं तो उनका ये किरदार आपको जरूर पसंद आएगा.

Akshaye Khanna को कई जगह देखकर ऐसा लगता है कि वो कभी भी "Assalam Alaikum Lyari" बोल देंगे. एक सीन में जब उन्हें हथकड़ी पहनाई जाती है तो वो उसी तरह हाथ उठाते हैं जैसे Dhurandhar में Rahman dakait ने किया था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, चलने का अंदाज, हंसने का अंदाज, सब कुछ Rahman dakait की याद दिलाता है और यही बात फिल्म को फायदा पहुंचाती है क्योंकि दर्शक अभी भी Dhurandhar के फीवर में हैं.

Dia Mirza ने एक मां के किरदार को काफी संवेदनशील तरीके से निभाया है और वो अच्छी लगी हैं. Tillotama Shome ने वकील के किरदार को ईमानदारी से निभाया है, लेकिन Sunny Deol के सामने उनका प्रभाव थोड़ा कम पड़ जाता है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि Sunny Deol के सामने Damini में Amrish Puri जैसे दिग्गज अभिनेता थे. Sunny Deol का स्क्रीन प्रेजेंस इतना मजबूत है कि उनके सामने टिकना आसान नहीं होता. Sanjeeda Sheikh का काम ठीक-ठाक है.

राइटिंग एंड डायरेक्शन

इस फिल्म की कहानी Althea Kaushal ने लिखी है और इसका निर्देशन Siddharth P Malhotra ने किया है. कहानी अच्छी है और राइटिंग भी प्रभावी है, हालांकि इसे और बेहतर बनाया जा सकता था. अगर स्क्रीनप्ले पर थोड़ा और काम किया जाता तो ये एक शानदार फिल्म बन सकती थी. Siddharth P Malhotra का निर्देशन अच्छा है, उन्होंने Sunny Deol और Akshaye Khanna दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया है और उनकी स्टार पावर को अच्छे से स्क्रीन पर पेश किया है.



कुल मिलाकर Ikka एक अच्छी OTT फिल्म है, जिसे एक बार जरूर देखा जा सकता है, Sunny Deol और Akshaye Khanna के फैंस के लिए ये फिल्म खास है.

रेटिंग-3.5