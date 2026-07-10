ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मार्वल स्टेडियम में पीएम मोदी के भारतीय समुदाय को संबोधित करने के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला. पीएम मोदी के भाषण के बीच मंच पर पीछे खड़ी महिला कैमरापर्सन ने अचानक हाथ से इशारा करने लगी. कुछ ही सेकेंड में प्रधानमंत्री भी पीछे मुड़कर देखने लगे. इसके बाद महिला ने तुरंत कैमरे से उनकी तस्वीर क्लिक कर ली.

उस दौरान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग वीडियो को अलग-अलग अंदाज में शेयर कर रहे हैं. हालांकि ये वीडियो भाषण का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. बता दें कि ये घटना उस समय हुई, जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों के विशाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी स्टेज पर मौजूद थे.

इस कार्यक्रम में करीब 30 हजार भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं. उसी दौरान मंच के पीछे मौजूद एक महिला कैमरापर्सन सामने की ओर हाथ से इशारा करती है. कुछ ही देर बाद पीएम मोदी भी पीछे मुड़कर उस महिला की ओर देखने लगते हैं. जैसे ही प्रधानमंत्री कैमरे की तरफ देखते हैं, महिला तुरंत उनकी तस्वीर क्लिक कर लेती है. कुछ सेकेंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एक ऑस्ट्रेलियाई महिला फोटोग्राफर प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर इतनी उत्साहित थीं कि उन्होंने अपने ही साथी से तस्वीर क्लिक करने को कहा।



न कोई भाषण, न कोई औपचारिकता—बस एक सच्चे प्रशंसक का वह पल, जिसने बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर दिया। 📸 ❤️ pic.twitter.com/eM5Lfmx341 — Rajendra Mishra (@juniormodi08) July 9, 2026

मोदी-मोदी के लगे नारे

पीएम मोदी का ये कार्यक्रम भारतीय समुदाय के लिए आयोजित किया गया था, जहां हजारों लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे. इस दौरान मोदी-मोदी के नारे सुनाई दिए. वायरल वीडियो भी इसी कार्यक्रम का है. कार्यक्रम में एंथनी अल्बनीज ने भी मंच से कहा कि मार्वल स्टेडियम ने कई बड़े कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन इससे पहले इस तरह का आयोजन कभी नहीं देखा. स्टेडियम में दिखाई दे रही एनर्जी भारत और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी को दर्शाती है.

पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में ये उनकी ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा है. ये उनकी हैट्रिक विजिट है और यह भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की लगातार मजबूत होती साझेदारी का प्रतीक है. भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा-दादी और नाना-नानी वीडियो कॉल पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं.

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