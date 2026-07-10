INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल

PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल

ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के भारतीय समुदाय को संबोधित करने के दौरान अलग ही नजारा देखने को मिला. पीएम मोदी के पीछे खड़ी महिला कैमरापर्सन सामने की ओर हाथ से इशारा करती दिखी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मार्वल स्टेडियम में पीएम मोदी के भारतीय समुदाय को संबोधित करने के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला. पीएम मोदी के भाषण के बीच मंच पर पीछे खड़ी महिला कैमरापर्सन ने अचानक हाथ से इशारा करने लगी. कुछ ही सेकेंड में प्रधानमंत्री भी पीछे मुड़कर देखने लगे. इसके बाद महिला ने तुरंत कैमरे से उनकी तस्वीर क्लिक कर ली. 

उस दौरान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग वीडियो को अलग-अलग अंदाज में शेयर कर रहे हैं. हालांकि ये वीडियो भाषण का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है. बता दें कि ये घटना उस समय हुई, जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों के विशाल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी स्टेज पर मौजूद थे. 

इस कार्यक्रम में करीब 30 हजार भारतीय मूल के लोग मौजूद रहे. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं. उसी दौरान मंच के पीछे मौजूद एक महिला कैमरापर्सन सामने की ओर हाथ से इशारा करती है. कुछ ही देर बाद पीएम मोदी भी पीछे मुड़कर उस महिला की ओर देखने लगते हैं. जैसे ही प्रधानमंत्री कैमरे की तरफ देखते हैं, महिला तुरंत उनकी तस्वीर क्लिक कर लेती है. कुछ सेकेंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मोदी-मोदी के लगे नारे 
पीएम मोदी का ये कार्यक्रम भारतीय समुदाय के लिए आयोजित किया गया था, जहां हजारों लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे. इस दौरान मोदी-मोदी के नारे सुनाई दिए. वायरल वीडियो भी इसी कार्यक्रम का है. कार्यक्रम में एंथनी अल्बनीज ने भी मंच से कहा कि मार्वल स्टेडियम ने कई बड़े कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन इससे पहले इस तरह का आयोजन कभी नहीं देखा. स्टेडियम में दिखाई दे रही एनर्जी भारत और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी को दर्शाती है.

पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा 
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में ये उनकी ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा है. ये उनकी हैट्रिक विजिट है और यह भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की लगातार मजबूत होती साझेदारी का प्रतीक है. भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा-दादी और नाना-नानी वीडियो कॉल पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं.

ये भी पढ़ें

ट्रंप की हत्या का प्लान! इजरायल ने खुफिया इंटेल देकर अमेरिका को भड़काया, ईरान पर दोबारा अटैक की इनसाइड स्टोरी

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Melbourne PM Modi AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
विश्व
'ये काम मैं भारत के साथ...' अमेरिका को तगड़ा जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने क्यों दिया ये बड़ा बयान?
'ये काम मैं भारत के साथ...' अमेरिका को तगड़ा जवाब देने के लिए नेतन्याहू ने क्यों दिया ये बड़ा बयान?
विश्व
Big Bash League: चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का मैच, पीएम मोदी ने किया ऐलान, स्टीव वॉ संग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे
चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का मैच, पीएम मोदी ने किया ऐलान, स्टीव वॉ संग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्लान! इजरायल ने खुफिया इंटेल देकर अमेरिका को भड़काया, ईरान पर दोबारा अटैक की इनसाइड स्टोरी
ट्रंप की हत्या का प्लान! इजरायल ने खुफिया इंटेल देकर US को भड़काया, ईरान पर दोबारा अटैक की इनसाइड स्टोरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
मध्य प्रदेश
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
ड्रग्स नेटवर्क मामले में जीतू पटवारी के भाई से पुलिस ने घंटों की पूछताछ, कांग्रेस ने लगाए आरोप
इंडिया
Monsoon Update: बारिश ने पूरे देश को रुलाया ! दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कितने लोगों की हुई मौत? जानें
बारिश ने पूरे देश को रुलाया ! दिल्ली, यूपी, हिमाचल समेत देश में कितने लोगों की हुई मौत? जानें
बॉलीवुड
Thursday Box Office Collection: गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
गुरुवार को 'वेलकम टू द जंगल' हुई 125 करोड़ के पार, 'अल्फा' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
बिजनेस
Ethanol News: पंपों पर क्यों नहीं मिल रहा शुद्ध पेट्रोल? सरकार ने E20 पर समझाया गणित, कीमत और पुरानी गाड़ियों पर दिए जवाब
पंपों पर क्यों नहीं मिल रहा शुद्ध पेट्रोल? सरकार ने E20 पर समझाया गणित, कीमत और पुरानी गाड़ियों पर दिए जवाब
क्रिकेट
VIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'
VIDEO: शपूर जादरान की आखिरी विदाई में छलके आंसू, राशिद खान बोले- 'तुम्हारे बिना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी'
विश्व
Explained: अमेरिका से इजरायल पहुंचा, फिर तुर्किये की झोली में आया F-35 फाइटर जेट! ट्रंप की डील से नेतन्याहू परेशान क्यों?
US से इजरायल पहुंचा, फिर तुर्किये की झोली में आया F-35! ट्रंप की डील से नेतन्याहू परेशान क्यों?
विश्व
Big Bash League: चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का मैच, पीएम मोदी ने किया ऐलान, स्टीव वॉ संग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे
चेन्नई में होगा बिग बैश लीग का मैच, पीएम मोदी ने किया ऐलान, स्टीव वॉ संग मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget