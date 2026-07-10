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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण

Bankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण

Bankipur By-Poll: जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर बांकीपुर क्षेत्र में चुनाव-प्रचार कर रहे हैं. लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं कि क्यों बांकीपुर से बीजेपी को हराना जरूरी है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Jul 2026 01:23 PM (IST)
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बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से उपचुनाव में बीजेपी को क्यों हराना चाहिए इसके बारे में लोगों को जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) घूम-घूमकर बता रहे हैं. बांकीपुर क्षेत्र में चुनाव-प्रचार के दौरान वे लोगों से बीजेपी के खिलाफ बटन दबाने की अपील कर रहे हैं. इस बीच प्रशांत किशोर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे लोगों को तीन बड़े कारण बता रहे हैं कि क्यों बांकीपुर से बीजेपी को हराना चाहिए.

प्रशांत किशोर ने लोगों से पूछा, "कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के पद से हटना चाहिए? सारे लोग चाहते हैं? हम रास्ता बताते हैं…" प्रशांत किशोर ने कहा, "सम्राट चौधरी को मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया. आपने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था. मोदी ने सम्राट चौधरी को बना दिया. अब नरेंद्र मोदी आपसे बात करने नहीं आएंगे. आपके पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात करने का कोई उपाय भी नहीं है. हम रास्ता बताते हैं. आपकी बात मोदी और अमित शाह तक पहुंच जाएगी." 

यह भी पढ़ें- Bihar NDA Meeting: CM सम्राट चौधरी ने क्यों बुलाई एनडीए की बैठक? सामने आया सरकार का पूरा एजेंडा

प्रशांत किशोर ने गिनाए तीन कारण

पहला कारण- प्रशांत किशोर ने कहा, "अभी बांकीपुर में चुनाव है… जाइए ईवीएम पर बीजेपी के खिलाफ बटना दबाइए. यहां से ऐसा करंट लगेगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि पता चल जाएगा कि जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाए हैं वो बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है." 

दूसरा कारण- पीके ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को इतना अहंकार हो गया है कि कहते हैं कि हम कुत्ता-बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो बांकीपुर की जनता हमको ही वोट देगी. अब बताइए यहां की जनता इतनी बेवकूफ है कि कुत्ता-बिल्ली को वोट दे देंगे? तो अहंकार तोड़ना जरूरी है. 

तीसरा कारण- जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि एनडीए के 202 विधायक हैं कोई काम नहीं कर रहा है. 32 सांसद जीते, पांच-छह केंद्र में मंत्री हैं, कोई काम नहीं कर रहा है. सोचता है अगली बार फिर आएंगे मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा, नहीं तो लालू का डर दिखाएंगे तो वोट मिल ही जाएगा. इन सब पर नकेल कसना है तो बांकीपुर में बीजेपी को हराइए. बीजेपी को हराने के ये तीन कारण हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Jul 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
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