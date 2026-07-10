बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण

बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से उपचुनाव में बीजेपी को क्यों हराना चाहिए इसके बारे में लोगों को जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) घूम-घूमकर बता रहे हैं. बांकीपुर क्षेत्र में चुनाव-प्रचार के दौरान वे लोगों से बीजेपी के खिलाफ बटन दबाने की अपील कर रहे हैं. इस बीच प्रशांत किशोर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे लोगों को तीन बड़े कारण बता रहे हैं कि क्यों बांकीपुर से बीजेपी को हराना चाहिए.

प्रशांत किशोर ने लोगों से पूछा, "कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के पद से हटना चाहिए? सारे लोग चाहते हैं? हम रास्ता बताते हैं…" प्रशांत किशोर ने कहा, "सम्राट चौधरी को मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया. आपने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था. मोदी ने सम्राट चौधरी को बना दिया. अब नरेंद्र मोदी आपसे बात करने नहीं आएंगे. आपके पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात करने का कोई उपाय भी नहीं है. हम रास्ता बताते हैं. आपकी बात मोदी और अमित शाह तक पहुंच जाएगी."

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प्रशांत किशोर ने गिनाए तीन कारण

पहला कारण- प्रशांत किशोर ने कहा, "अभी बांकीपुर में चुनाव है… जाइए ईवीएम पर बीजेपी के खिलाफ बटना दबाइए. यहां से ऐसा करंट लगेगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि पता चल जाएगा कि जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाए हैं वो बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है."

दूसरा कारण- पीके ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को इतना अहंकार हो गया है कि कहते हैं कि हम कुत्ता-बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो बांकीपुर की जनता हमको ही वोट देगी. अब बताइए यहां की जनता इतनी बेवकूफ है कि कुत्ता-बिल्ली को वोट दे देंगे? तो अहंकार तोड़ना जरूरी है.

तीसरा कारण- जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि एनडीए के 202 विधायक हैं कोई काम नहीं कर रहा है. 32 सांसद जीते, पांच-छह केंद्र में मंत्री हैं, कोई काम नहीं कर रहा है. सोचता है अगली बार फिर आएंगे मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा, नहीं तो लालू का डर दिखाएंगे तो वोट मिल ही जाएगा. इन सब पर नकेल कसना है तो बांकीपुर में बीजेपी को हराइए. बीजेपी को हराने के ये तीन कारण हैं.

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