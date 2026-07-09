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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजछुट्टियों में जाना है अंतरिक्ष? जानिए कितने करोड़ में मिल रहा है स्पेस का टिकट और कैसे होगी बुकिंग!

छुट्टियों में जाना है अंतरिक्ष? जानिए कितने करोड़ में मिल रहा है स्पेस का टिकट और कैसे होगी बुकिंग!

अगर आप छुट्टियों में अंतरिक्ष में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपका यह सपना सच हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपको ढेर सारे पैसे खर्चा करने पड़ेंगे. चलिए जानें कि अंतरिक्ष जाने का टिकट कितने का होगा.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 09 Jul 2026 06:31 PM (IST)
अगर आप छुट्टियों में अंतरिक्ष में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपका यह सपना सच हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपको ढेर सारे पैसे खर्चा करने पड़ेंगे. चलिए जानें कि अंतरिक्ष जाने का टिकट कितने का होगा.

जब कभी भी लोग ऑफिस या फिर काम से फ्री होकर कहीं घूमने के बारे में सोचते हैं तो वे या तो पहाड़ों पर या समुद्र किनारे जाने के बारे में सोचते हैं. लेकिन क्या आपने छुट्टियों में अंतरिक्ष की सैर करने के बारे में सोचा है? यह कल्पना हकीकत बन चुकी है और लोग छुट्टियों में घूमने के लिए स्पेस का टिकट ले सकते हैं. दुनिया की दिग्गज कंपनियां अब आम लोगों को अंतरिक्ष यात्रा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. आइए जानें कि इसके लिए कितने की बुकिंग हो रही है.

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अगर आप कुछ मिनटों के लिए अंतरिक्ष का दीदार करना चाहते हैं तो सब-ऑर्बिटल उड़ानें आपके लिए ही हैं. रिचर्ड ब्रैन्सन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक अपने नए स्पेसप्लेन के जरिए सफर करता ही, जिसकी एक सीट की कीमत करीब 6.2 करोड़ रुपये है.
अगर आप कुछ मिनटों के लिए अंतरिक्ष का दीदार करना चाहते हैं तो सब-ऑर्बिटल उड़ानें आपके लिए ही हैं. रिचर्ड ब्रैन्सन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक अपने नए स्पेसप्लेन के जरिए सफर करता ही, जिसकी एक सीट की कीमत करीब 6.2 करोड़ रुपये है.
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वहीं जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अपने न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की सैर कराती है, जिसके टिकट की अनुमानित कीमत 1.6 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये के बीच है. इस यात्रा में आपको कुछ मिनटों का ही अनुभव मिलता है.
वहीं जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अपने न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की सैर कराती है, जिसके टिकट की अनुमानित कीमत 1.6 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये के बीच है. इस यात्रा में आपको कुछ मिनटों का ही अनुभव मिलता है.
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सब-ऑर्बिटल उड़ानों के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर लगभग 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है. यहां से यात्रियों को पृथ्वी की गोलाई साफ नजर आती है और वे अंतरिक्ष के घने अंधेरे को देख सकते हैं.
सब-ऑर्बिटल उड़ानों के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर लगभग 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है. यहां से यात्रियों को पृथ्वी की गोलाई साफ नजर आती है और वे अंतरिक्ष के घने अंधेरे को देख सकते हैं.
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इसके अलावा जो लोग कम बजट में इस रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए वर्ल्ड व्यू और हैलो स्पेस जैसी कंपनियां हैं. ये कंपनियां खास हाई-एल्टीट्यूड बैलून्स की मदद से 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाती हैं, जिसका खर्चा 40 लाख से 1.2 करोड़ रुपये तक आता है.
इसके अलावा जो लोग कम बजट में इस रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए वर्ल्ड व्यू और हैलो स्पेस जैसी कंपनियां हैं. ये कंपनियां खास हाई-एल्टीट्यूड बैलून्स की मदद से 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाती हैं, जिसका खर्चा 40 लाख से 1.2 करोड़ रुपये तक आता है.
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अगर आप अंतरिक्ष स्टेशन में की दिन बिताना चाहते हैं तो आपको ऑर्बिटल यात्रा का विकल्प देखना होगा. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपने क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए ऐसी लंबी यात्राएं कराती है, जिसका प्रति यात्री खर्चा 50 करोड़ रुपये से शुरू होता है.
अगर आप अंतरिक्ष स्टेशन में की दिन बिताना चाहते हैं तो आपको ऑर्बिटल यात्रा का विकल्प देखना होगा. एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपने क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए ऐसी लंबी यात्राएं कराती है, जिसका प्रति यात्री खर्चा 50 करोड़ रुपये से शुरू होता है.
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वहीं एक्सियम स्पेस कंपनी यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाती है. इस सफर में लगभग दो हफ्ते का रुकना और एक साल के कड़े सैन्य स्तर की ट्रेनिंग शामिल होती है. इस महा-सफर का कुल खर्चा प्रति व्यक्ति करीब 580 करोड़ रुपये तक बैठता है.
वहीं एक्सियम स्पेस कंपनी यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाती है. इस सफर में लगभग दो हफ्ते का रुकना और एक साल के कड़े सैन्य स्तर की ट्रेनिंग शामिल होती है. इस महा-सफर का कुल खर्चा प्रति व्यक्ति करीब 580 करोड़ रुपये तक बैठता है.
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ऑर्बिटल यात्राएं बेहद जटिल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसमें यान पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है. इस सफर के लिए यात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार किया जाता है. यही वजह है कि इसका खर्चा करोड़ों डॉलर में जाता है.
ऑर्बिटल यात्राएं बेहद जटिल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसमें यान पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है. इस सफर के लिए यात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार किया जाता है. यही वजह है कि इसका खर्चा करोड़ों डॉलर में जाता है.
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अंतरिक्ष पर्यटन की रेस में अब भारत भी पीछे नहीं है. भारत की एक निजी कंपनी स्पेस ऑरा एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. इस स्वदेशी कंपनी का लक्ष्य खास बैलून फ्लाइट से जुड़ा कैप्सूल के माध्यम से आम यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाना है. अच्छी बात यह है कि इसका अनुमानित खर्चा करीब 50 लाख रुपये रखने का प्लान है.
अंतरिक्ष पर्यटन की रेस में अब भारत भी पीछे नहीं है. भारत की एक निजी कंपनी स्पेस ऑरा एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. इस स्वदेशी कंपनी का लक्ष्य खास बैलून फ्लाइट से जुड़ा कैप्सूल के माध्यम से आम यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाना है. अच्छी बात यह है कि इसका अनुमानित खर्चा करीब 50 लाख रुपये रखने का प्लान है.
Published at : 09 Jul 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Space Tourism Ticket Axiom Space Iss

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