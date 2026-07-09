छुट्टियों में जाना है अंतरिक्ष? जानिए कितने करोड़ में मिल रहा है स्पेस का टिकट और कैसे होगी बुकिंग!

अंतरिक्ष पर्यटन की रेस में अब भारत भी पीछे नहीं है. भारत की एक निजी कंपनी स्पेस ऑरा एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है. इस स्वदेशी कंपनी का लक्ष्य खास बैलून फ्लाइट से जुड़ा कैप्सूल के माध्यम से आम यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाना है. अच्छी बात यह है कि इसका अनुमानित खर्चा करीब 50 लाख रुपये रखने का प्लान है.