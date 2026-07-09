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छुट्टियों में जाना है अंतरिक्ष? जानिए कितने करोड़ में मिल रहा है स्पेस का टिकट और कैसे होगी बुकिंग!
अगर आप छुट्टियों में अंतरिक्ष में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपका यह सपना सच हो सकता है. लेकिन इसके लिए आपको ढेर सारे पैसे खर्चा करने पड़ेंगे. चलिए जानें कि अंतरिक्ष जाने का टिकट कितने का होगा.
जब कभी भी लोग ऑफिस या फिर काम से फ्री होकर कहीं घूमने के बारे में सोचते हैं तो वे या तो पहाड़ों पर या समुद्र किनारे जाने के बारे में सोचते हैं. लेकिन क्या आपने छुट्टियों में अंतरिक्ष की सैर करने के बारे में सोचा है? यह कल्पना हकीकत बन चुकी है और लोग छुट्टियों में घूमने के लिए स्पेस का टिकट ले सकते हैं. दुनिया की दिग्गज कंपनियां अब आम लोगों को अंतरिक्ष यात्रा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. आइए जानें कि इसके लिए कितने की बुकिंग हो रही है.
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Published at : 09 Jul 2026 06:31 PM (IST)
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