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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थExplained: एक बेसिल इंसुलिन और पूरे हफ्ते डायबिटीज की छुट्टी! जानें 40% सस्ती दवा कब, कहां और कैसे मिलेगी?

Explained: एक बेसिल इंसुलिन और पूरे हफ्ते डायबिटीज की छुट्टी! जानें 40% सस्ती दवा कब, कहां और कैसे मिलेगी?

Diabetes Insulin Awiqli: नोवो नॉर्डिस्क इंडिया के MD विक्रांत श्रोत्रिया ने कहा, 'डायबिटीज के मरीजों के लिए हफ्ते में दवा की एक खुराक लेने का सपना रहा है. आज यह भारत के लिए हकीकत बन चुका है.'

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 10 Jul 2026 02:05 PM (IST)
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9 जुलाई 2026 को डेनमार्क की दिग्गज दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में इंसुलिन आइकोडेक अविक्लि लॉन्च कर दिया है. यह दुनिया का पहला हफ्ते में एक बार लगने वाला बेसल इंसुलिन है. भारत इस दवा को लॉन्च करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है. अब तक डायबिटीज के मरीजों को रोजाना इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता था यानी साल में 365 इंजेक्शन. अविक्लि आने के बाद यह संख्या घटकर साल में सिर्फ 52 इंजेक्शन रह जाएगी. तो आइए जानते हैं कि नई दवा के फायदे क्या हैं, कीमत कितनी है और डायबिटीज से हमेशा छुटकारा दिलाएगी या नहीं...

आखिर यह नया इंसुलिन है क्या चीज?

अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीज की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक तरह का बेसल इंसुलिन है. बेसल इंसुलिन वो होता है जो दिनभर शरीर में बैकग्राउंड में काम करता है और ब्लड शुगर को एक समान बनाए रखता है. अभी तक भारत में जितने भी बेसल इंसुलिन उपलब्ध थे, उन्हें रोजाना एक या दो बार लगाने की जरूरत पड़ती थी. लेकिन यह नया इंसुलिन आइकोडेक शरीर में धीरे-धीरे और लगातार रिलीज होता है, जिससे इसका असर पूरे एक हफ्ते तक बना रहता है.

कीमत का गणित: 40% तक सस्ती कैसे पड़ेगी डोज?

यहीं पर पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है. इस नए इंसुलिन के एक प्री-फिल्ड पेन की कीमत 2,611 रुपये रखी गई है. अब आप सोचेंगे कि इतनी महंगी कीमत में 40% सस्ता होने का दावा कैसे सही हो सकता है? दरअसल, यह बचत कीमत की नहीं, बल्कि इंजेक्शन की संख्या की है.

  • अगर आप रोजाना लगने वाला बेसल इंसुलिन लेते हैं तो आपको हफ्ते में 7 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं.
  • इस नए इंसुलिन का सिर्फ 1 इंजेक्शन पूरे हफ्ते का काम कर देता है.

कंपनी का दावा है कि मरीजों को अपनी पूरी इंसुलिन जरूरत (बेसल और भोजन के समय वाली दोनों) मिलाकर देखें तो यह थेरेपी लगभग 40% तक ज्यादा किफायती साबित हो सकती है. इसका कारण है कि इंजेक्शन की संख्या साल में 365 से घटकर सिर्फ 52 रह जाएगी. सुई, सीरिंज और बार-बार डॉक्टर के पास जाने का खर्च भी बचेगा.

कैसे काम करता है यह हफ्ते भर चलने वाला इंजेक्शन?

यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (EMA) के मुताबिक, इस इंसुलिन की खासियत इसके मॉलीक्यूल की बनावट में छिपी है. सामान्य इंसुलिन शरीर में जल्दी घुलकर खून में मिल जाता है. लेकिन इंसुलिन आइकोडेक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह खून में मौजूद एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन से चिपक जाता है. इससे यह बहुत धीरे-धीरे और लगातार रिलीज होता रहता है और शुगर पर इसका असर सात दिनों तक एक समान बना रहता है. यह कोई जादू नहीं, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है.

लगाने का तरीका और खुराक: पहली बार डॉक्टर की सलाह है जरूरी

EMA के मुताबिक, यह इंजेक्शन पहले से भरे हुए पेन (प्री-फिल्ड पेन) में आता है, जिसे लगाना बहुत आसान है. मरीज इसे बिना किसी परेशानी के खुद लगा सकते हैं. लेकिन एक बेहद अहम बात:

  • यह इंसुलिन सिर्फ उन्हीं वयस्क मरीजों के लिए है जिन्हें टाइप-2 डायबिटीज है.
  • इसकी शुरुआती खुराक और इसे शुरू करने का फैसला कभी भी खुद से नहीं करना चाहिए. डॉक्टर मरीज की पूरी जांच करेंगे और पुराने डेली इंसुलिन की डोज के हिसाब से हफ्ते वाली डोज का सटीक गणित बैठाएंगे.
  • इसे हफ्ते के एक ही तय दिन, एक ही समय पर लगाना होगा.

उपलब्धता: आपको कहां मिलेगा?

कंपनी ने इसे देशभर के प्रमुख शहरों में मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों के जरिए उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि जल्द ही यह ऑनलाइन फार्मेसी पर भी उपलब्ध होगा. यह सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगा, इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के इसे खरीदने न जाएं.

किन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए?

यह दवा भले ही एक बड़ी उपलब्धि हो, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है:

  • टाइप-1 डायबिटीज के मरीज: यह इंसुलिन फिलहाल उनके लिए नहीं है.
  • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं: इस पर अभी स्टडी पूरी नहीं हुई है.
  • लिवर या किडनी की गंभीर बीमारी वाले मरीज: ऐसे में डॉक्टर को खास सावधानी बरतनी होगी.
  • हाइपोग्लाइसीमिया (लो ब्लड शुगर) का खतरा: किसी भी इंसुलिन की तरह, अगर खुराक ज्यादा हो जाए या खाना समय से न खाया जाए तो शुगर बहुत कम हो सकती है. इस नए इंसुलिन का असर लंबा होने के कारण यह स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है, इसलिए लक्षणों की पहचान जरूरी है.

डॉक्टर क्या सलाह देते हैं?

जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट और डॉ. मोहन डायबिटीज स्पेशलिटीज सेंटर के चेयरमैन डॉ. वी. मोहन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस इंसुलिन इसे डायबिटीज केयर में एक बड़ा बदलाव मानते हैं. उनका कहना है कि रोजाना इंजेक्शन का दर्द और झिझक कई मरीजों को इलाज बीच में ही छोड़ने पर मजबूर कर देती है. हफ्ते का एक इंजेक्शन इस परेशानी को काफी हद तक खत्म करेगा और मरीज नियमित इलाज कर पाएंगे. हालांकि, वे यह भी चेतावनी देते हैं कि शुरुआत में डॉक्टरों को इसकी डोज एडजस्टमेंट पर खास ध्यान देना होगा.

नई दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. एस. के. वांगनू के मुताबिक, इंसुलिन कई मरीजों के लिए डायबिटीज मैनेजमेंट की नींव बना हुआ है, फिर भी देरी से शुरू रना और लापरवाही क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिजल्ट को कमजोर करता रहता है.

तो क्या यह सचमुच संजीवनी है?

अगर आप टाइप-2 डायबिटीज से जूझ रहे हैं और रोजाना इंसुलिन लेने की परेशानी से गुजर रहे हैं, तो यह दवा आपकी जिंदगी बदल सकती है. साल में 365 की जगह 52 इंजेक्शन लगाना एक बहुत बड़ी राहत है. कीमत के मामले में शुरुआती निवेश ज्यादा लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह जेब पर भी हल्की पड़ेगी और सबसे बढ़कर, मानसिक तनाव को कम करेगी. बस, इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूरी सलाह जरूर लें. यह इंसुलिन डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं करती है.

लीलावती हॉस्पिटल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. शशांक जोशी कहते हैं, 'यह हमारे उपचार विकल्पों में एक उपयोगी जोड़ है, लेकिन यह उन मरीजों के लिए सबसे उपयुक्त होगा जो अपनी डायबिटीज प्रबंधित करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को तैयार हैं.'

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About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 10 Jul 2026 02:05 PM (IST)
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