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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या आम आदमी भी लड़ सकता है राज्यसभा चुनाव, इसके लिए कितनी फीस लगती है?

क्या आम आदमी भी लड़ सकता है राज्यसभा चुनाव, इसके लिए कितनी फीस लगती है?

Bengal Rajya Sabha Bypolls 2026: पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या एक आम आदमी भी राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Jul 2026 02:28 PM (IST)
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  • पश्चिम बंगाल में तीन राज्यसभा उपचुनाव घोषित, 30+ आयु पात्र।
  • नामांकन को ₹10,000 जमा, 10 विधायकों का समर्थन अनिवार्य।
  • सामान्य नागरिक की जीत हेतु राजनीतिक समर्थन अत्यधिक आवश्यक।

Bengal Rajya Sabha Bypolls 2026: पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं. चुनाव आयोग ने खाली हुई तीन राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है. यह फैसला टीएमसी के तीन पूर्व राज्यसभा सांसद के राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद लिया गया है. आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते. आइए जानते हैं कि क्या एक सामान्य भारतीय नागरिक भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है.

राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए कौन पात्र है?

भारत के संविधान और भारत के चुनाव आयोग ने राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए कुछ पात्रता शर्तों को तय किया है. उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए. उसका नाम देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में भी दर्ज होना चाहिए. इतना ही नहीं बल्कि उम्मीदवार को केंद्र या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं रखना चाहिए, जब तक की कानून द्वारा छूट न दी गई हो. 

क्या है नामांकन शुल्क? 

सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय ₹10000 की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है. अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा जमा राशि ₹5000 है. यह राशि सही मायने में नामांकन शुल्क नहीं है बल्कि उम्मीदवार के चुनावी प्रदर्शन के अधीन वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि है. 

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सामान्य नागरिक के लिए जीतना मुश्किल क्यों?

हालांकि कानून किसी भी योग्य नागरिक को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, राज्यसभा चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के जरिए आयोजित किए जाते हैं. आम जनता के बजाय संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं. 

वैध नामांकन को दाखिल करने के लिए एक उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत प्रस्तावक के रूप में राज्य के निर्वाचित विधायकों में से कम से कम 10% या फिर 10 विधायकों, जो भी कम हो का समर्थन प्राप्त करना होगा. 

यानी किसी राजनीतिक दल के समर्थन या फिर पर्याप्त विधायकों के समर्थन के बिना एक आजाद उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, चुनाव जीतना तो दूर की बात है. 

सुरक्षा जमा राशि कब वापस की जाती है?

नामांकन के समय भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि तब वापस की जाएगी अगर उम्मीदवार चुनाव में डाले गए कुल वैध वोटों का कम से कम 16.6% हासिल करता है. अगर उम्मीदवार इस सीमा तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाता तो जमानत जब्त कर ली जाती है. यही वजह है कि किसी भी योग्य भारतीय नागरिक को राज्यसभा चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सफलता काफी हद तक राजनीतिक समर्थन पर ही निर्भर करती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
Bengal Rajya Sabha Bypolls 2026 Rajya Sabha Eligibility Rajya Sabha Nomination Fee
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