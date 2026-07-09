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Human Brain: कितने जीबी का होता है इंसान का दिमाग, सुपर कंप्यूटर तो आस-पास भी नहीं टिकता
Human Brain: इंसान का दिमाग दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली है. आइए जानते हैं कि कितने जीबी का होता है इंसानी दिमाग.
Human Brain: इंसानी दिमाग को अक्सर अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा जाता है. इसकी क्षमता दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कितने जीबी का होता है इंसान का दिमाग.
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Published at : 09 Jul 2026 02:04 PM (IST)
Tags :Human Brain Brain Storage Brain Memory
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