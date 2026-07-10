लेकिन इसके बावजूद बैंकों ने सुविधा को ज्यादा तरजीह दी, क्योंकि एटीएम में गलत पिन डालने पर सिर्फ तीन मौके ही मिलते हैं, जिसके बाद कार्ड ब्लॉक हो जाता है. यही वजह है कि 4 अंकों का पिन होने के बावजूद इसे सुरक्षित माना जाता है. आज भले ही बैंकिंग सिस्टम काफी आधुनिक हो गया हो और डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया हो, लेकिन एटीएम पिन के मामले में वही पुरानी परंपरा आज भी कायम है. दुनिया के अलग-अलग देशों में भले ही बैंकिंग नियम अलग-अलग हों, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आज भी 4 अंकों का पिन ही इस्तेमाल होता है.